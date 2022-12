Matthias De Donà, chi è il fratello di Giaele/ Sorpresa in arrivo al GF Vip 2022?

Matthias De Donà, chi è il fratello di Giaele del Grande Fratello Vip 2022

Al Grande Fratello Vip 2022 Giaele De Donà è una delle grandi protagoniste di questa edizione, e questa sera potrebbe ricevere una bellissima sorpresa da parte del fratello Matthias. Anche lui è direttamente coinvolto in un reality, Summer Job, in onda su Netflix e condotto da Matilde Gioli. “Sono Matthias De Donà, ho 18 anni e vengo dal Veneto. Mi sono diplomato in un college privato in Inghilterra, a Londra, con 100 e lode, quindi il massimo dei voti. Detesto lavorare, infatti non ho mai lavorato grazie a mio padre. Però ho un lavoro a tempo pieno, che sono io. Questa vacanza la voglio vivere con positività e voglio divertirmi tanto“: così si è presentato il ragazzo in una delle clip del programma.

Nel corso dello show, ha anche affrontato per la prima volta in maniera pubblica il tema legato alla propria identità sessuale. Confidandosi con il compagno di viaggio Pit, ha fatto coming out rivelando di non sentirsi completamente etero: “Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo sono sincero. E dentro a questa casa tu rispecchi i canoni che ho. Sì ti avvicini all’ideale di bellezza che ho per un maschio“.

Matthias De Donà, sorpresa a Giaele al Grande Fratello Vip 2022?

Matthias De Donà non è un volto così conosciuto nel mondo dello spettacolo, se non per questa partecipazione al reality targato Netflix. Come la sorella Giaele, anche lui ha colto l’occasione di partecipare a uno show per farsi notare al grande pubblico ed incrementare la propria popolarità. La concorrente del Grande Fratello Vip 2022, in questi primi mesi di reality, ha più volte parlato di sé senza però approfondire nel dettaglio il rapporto con la sua famiglia. Questa sera la probabile sorpresa del fratello Matthias potrebbe rivelare qualcosa in più del loro profondo rapporto.

In riferimento alla propria vita sentimentale, oltre al coming out, di Matthias De Donà abbiamo poche informazione. Sappiamo però che, nel corso di Summer Job, ha stretto un legame con Sofia che però non ha avuto lunga vita: “I suoi sentimenti sono più avanti dei miei e non voglio ingannarla. Fuori da qui mi sto sentendo con qualcuno. Io adesso so che comunque sto ferendo la persona fuori“.











