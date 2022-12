Matthias De Donà, fratello Giaele “Cosa volevo dire sulla Fiordelisi”/ “Signorini…”

Matthias De Donà, lo sfogo su Antonella Fiordelisi

Matthias De Donà, il fratello di Giaele De Donà, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, durante l’incontro a sorpresa con la sorella, ha citato anche Antonella Fiordelisi. Prima che esprimesse la propria opinione sull’ex schermitrice, tuttavia, è stato fermato da Alfonso Signorini che ha riportato l’attenzione sul rapporto con la sorella. Sui social, tuttavia, Matthias ha svelato il proprio pensiero sulla Fiordelisi svelando cosa avrebbe voluto dire alla sorella Giaele. ”

“Stavo guardando sui social come al mio solito, ed ho riscontrato, e mi dispiace perché questa cosa l’avrei voluta dire a mia sorella soltanto che il mitico Alfonso mi ha voluto fermare prima, che le persone false ed incoerenti, seppur possono servire al programma per dinamiche, perché un’Antonella è fondamentale per questo GF Vip“, ha detto il fratello di Giaele.

Matthias De Donà durissimo su Antonella Fiordelisi

Non è affatto tenero Matthias De Donà nella sua opinione su Antonella Fiordelisi, convinto che lo scopo dell’ex schermitrice sia quello di provocare e lanciare frecciatine. “Il suo carattere è lanciare frecciatine inutili, smerd*re gli altri, mettere in bocca parole che nessuno ha detto o per la minima cosa creare polemiche e discussioni solo per cercare di emergere un attimo e per cosa? Conquistare l’episodio e il posto in puntata?”, dice ancora.

“Una cosa ridicola, assolutamente. Come è ridicolo che lei abbia vinto il televoto quando l’hashtag #FuoriAntonella è in tendenza da due settimane”, conclude.

