Matthias De Donà, il fratello di Giaele parla della lite tra Oriana e Daniele/ “So cos’è successo”

Matthias De Donà, fratello di Giaele De Donà: le parole su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Matthias De Donà, il fratello di Giaele De Donà, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha parlato della lite in Sardegna tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che ha dato il via ad una profonda crisi tra i due che ha poi portato alla rottura. Matthias, così, spiegando di aver ricevuto una serie di domande sull’argomento, ha commentato quanto accaduto. “Mi state scrivendo ormai da tanti, tanti giorni e non è una cosa di cui io c’entro e di cui io dovrei trattare in prima persona perché non sono coinvolto in quello che è successo”, ha detto Matthias.

“Comunque in Sardegna… se le parti principali della storia non hanno voluto dire niente, ci sarà la motivazione, Ma posso garantirvi, anche se non ci crederete mai, che non vedo l’ora di rivedere Micol e Tavassi perché davvero gli voglio un mondo di bene. Mi mancano e sicuramente… non tanto quanto Oriana. Quindi mi dispiace per lei. Non voglio dire niente, però so come sono andate le cose e so anche a chi attribuire la colpa e mi dispiace”, ha aggiunto.

Matthias De Donà cancella tutto

Matthias De Donà, poi, ha aggiunto di non essere la persona più adatta a parlare dell’accaduto invitando gli utenti del web a non commentare non sapendo esattamente come sono andate le cose. “Volevo semplicemente dirvi che tutta questa cattiveria è veramente inutile soprattutto perché non conoscete la parte fondamentale della storia e non potete giudicare“, ha aggiunto per poi cancellare i vari video.

Pur non facendo il nome di Oriana, molti utenti hanno interpretato le sue parole come una frecciatina nei confronti della Marzoli e su Twitter, Matthias ha puntualizzato quanto segue: “Ragazzi, mi sono spiegato probabilmente male io. Non c’è l’ho in alcun modo con Oriana! È un’amica di Giaele e con lei mi sono sempre trovato molto bene!”.

Ragazzi, mi sono spiegato probabilmente male io.

Non c’è l’ho in alcun modo con Oriana!

È un’amica di Giaele e con lei mi sono sempre trovato molto bene! — Matthias De Donà (@il_de_dona) July 14, 2023













