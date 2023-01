Matthias De Donà, le scuse dopo gli insulti a Giaele De Donà/ “Non era mia intenzione, ma…”

Matthias De Donà, rimosso il video degli insulti a Giaele De Donà. “Mi sono fatto prendere dal momento”

Il fratello di Giaele De Donà, Matthias, torna a far discutere sui social dopo le pesanti accuse rifilate alla sorella attraverso una storia su Instagram. Il giovane, dopo aver riservato una tenera sorpresa alla sorella, non ha apprezzato l’atteggiamento di Giaele in occasione del suo ingresso nella casa. “Non mi ha chiesto come stavo. Mi aspettavo una reazione diversa“.

Matthias De Donà, fratello Giaele "Cosa volevo dire sulla Fiordelisi"/ "Signorini..."

Dopo l’accaduto, il fratello di Giaele si era reso protagonista di un duro attacco alla sorella attraverso una storia su Instagram. Il video è stato prontamente rimosso dall’utente, in particolare per le forti critiche ricevute a causa dell’utilizzo fuori luogo del termine “ritardata”. Capito l’errore, Matthias De Donà ha cercato di stemperare gli animi: “Chiedo scusa. Volevo solamente esprimere una mia opinione, mi è dispiaciuto perchè non l’ho vista benissimo”.

GF Vip, Giaele sospetta di Antonella/ "Vede gli Incorvassi come una minaccia e..."

Matthias De Donà, chiede scusa a Giaele De Donà ma il post su Instagram è pungente

Matthias De Donà ha dimostrato di aver compreso la troppa irruenza del suo sfogo, come tra l’altro dimostrato dalla tempestiva eliminazione del video in questione. Nel messaggio di scuse postato dopo l’accaduto però, sono comunque deducibili alcune frecciatine verso Giaele. Il suo risentimento sarebbe dovuto alla scarsa empatia riscontrata nel momento della sorpresa per la sorella al Grande Fratello Vip. “L’ho vista un po’ smarrita, non mi ha salutato e non mi ha chiesto della famiglia“. Il fratello di Giaele De Donà ha poi aggiunto: “Adesso lei è nella sua bolla…”

Giaele De Donà, lettera della madre al GF Vip/ "Sei speciale, sensibile e pura"

Nel prosieguo del messaggio di scuse, appare evidente l’amarezza di Matthias De Donà nei confronti della sorella Giaele, a dispetto dell’ammissione di colpa nella prima parte del post. “Dopo varie affermazioni dei giorni scorsi, fuori luogo ed impertinenti, quasi stento a riconoscerla”. L’amarezza di Matthias De Donà appare ancora più evidente quando sottolinea i mancati auguri della sorella, chiudendo poi comunque con un consiglio. “Gioca come te la senti ma dì la verità, che paga sempre”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA