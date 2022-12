Matthias, fratello Giaele De Donà, coming out in un reality/ “Non sono etero al 100%”

Matthias De Donà, fratello di Giaele, nel reality Summer Job

Mentre Giaele De Donà è nella casa del Grande Fratello Vip 2022, suo fratello minore Matthias è uno dei protagonisti di Summer Job, il nuovo reality di Netflix condotto da Matilde Gioli. Il ragazzo si è così presentato in una delle clip del programma: “Sono Matthias De Donà, ho 18 anni e vengo dal Veneto. Mi sono diplomato in un college privato in Inghilterra, a Londra, con 100 e lode, quindi il massimo dei voti. Detesto lavorare, infatti non ho mai lavorato grazie a mio padre. Però ho un lavoro a tempo pieno, che sono io. Questa vacanza la voglio vivere con positività e voglio divertirmi tanto”. Matthias, oggi 19 anni, nel corso del programma ha avuto un flirt con Sofia, ma già nella seconda puntata ha deciso di chiudere la conoscenza: “I suoi sentimenti sono più avanti dei miei e non voglio ingannarla. Fuori da qui mi sto sentendo con qualcuno. Io adesso so che comunque sto ferendo la persona fuori”.

Matthias De Donà fa coming out: “Mi attraggono anche i ragazzi”

In una delle puntate di Summer Job, Matthias De Donà ha anche fatto coming out, dichiarandosi al compagno di stanza Pietro Martini soprannominato “Pit”. “Tu come persona sei completamente etero o no? Volevo saperlo, perché non ne ero sicurissimo”, ha chiesto Matthias a Pit. E poi ha aggiunto: “Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo sono sincero. E dentro a questa casa tu rispecchi i canoni che ho. Sì ti avvicini all’ideale di bellezza che ho per un maschio”. Il fratello di Giaele De Donà non aveva mai parlato così apertamente del suo orientamento sessuale: “Puoi sentirti lusingato perché non l’ho mai detto così palesemente prima… Questa è la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente senza filtri e paure”. Pit ha risposto di essere etero, ma a molto apprezzato la dichiarazione del compagno di stanza: “Certo che sono lusingato. Non è da tutti parlarne così. Io sono etero al 100%, ma apprezzo”.

