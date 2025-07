Morto il figlio di Matthias Verreth: tragedia per il centrocampista belga del Bari, il bambino aveva solo un anno.

MATTHIAS VERRET, MORTO IL FIGLIO: IL BARI INTERROMPE IL RITIRO

È morto il figlio di Matthias Verreth: una tragedia ha colpito oggi il ritiro del Bari, dove il centrocampista belga nato nel 1998 stava pranzando con i compagni di squadra. Dopo dieci giorni di lavoro a Roccaraso, la squadra pugliese – che giocherà ancora in Serie B nella prossima stagione – stava godendo di una giornata di riposo concessa dal neo allenatore Fabio Caserta.

Tuttavia proprio al tavolo del pranzo Verreth è stato raggiunto dalla notizia della morte del figlio di appena un anno, secondogenito del calciatore (la figlia maggiore ha tre anni e mezzo), una tragedia che sarebbe avvenuta in Belgio.

Visibilmente e comprensibilmente scosso, dalle ricostruzioni fornite da Sky Sport Verreth sarebbe scoppiato in lacrime, preparandosi immediatamente per fare ritorno in patria; ad accompagnarlo in aeroporto a Fiumicino, per uno dei viaggi più difficili che si possano immaginare, è stato il presidente del Bari in persona, Luigi De Laurentiis.

Il ritiro del Bari sarebbe dovuto terminare due giorni fa; la società ha deciso di interromperlo in anticipo, per rispetto a Verreth e per stare vicino a tutto il gruppo, e ha anche cancellato l’amichevole che la squadra pugliese avrebbe dovuto disputare contro la Cavese.

MATTHIAS VERRETH, LA CARRIERA

Il fatto che sia morto il figlio di Matthias Verreth è chiaramente una tragedia, di quelle che davvero non si possono spiegare con gli strumenti umani. Il calciatore, nato il 20 febbraio 1998, è cresciuto nelle giovanili del Psv Eindhoven ma nella prima squadra olandese ha giocato appena una partita di Eredivisie, prima di tornare in Belgio per giocare nel Waasland-Beveren, un’esperienza di due anni inframmezzata da sei mesi di prestito in Danimarca, con la maglia del Kolding. Da qui il ritorno nelle serie minori dei Paesi Bassi, l’anno scorso invece l’approdo in Italia per giocare in Serie B.

Con il Brescia Verreth è stato autore di un ottimo campionato: per lui 32 presenze, 4 gol e una salvezza conquistata sul campo (proprio con una sua rete contro la Reggiana) prima che il Giudice Sportivo comminasse penalizzazione e retrocessione aritmetica, in più il Brescia è anche fallito e così il centrocampista belga si è ritrovato senza contratto. A scommettere su di lui a parametro zero è stato il Bari: purtroppo oggi Verreth è stato colpito da questa tragedia e noi ci auguriamo solo che la famiglia, che ha immediatamente chiesto che fosse rispettata la privacy, possa ritrovare la serenità anche se purtroppo senza il figlioletto.