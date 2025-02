MATTIA BELLUCCI, L’IMPRESA CONTRO MEDVEDEV

Anche Mattia Bellucci si iscrive ai grandi risultati del tennis italiano: è notizia di ieri la straordinaria vittoria ottenuta, nel secondo turno del torneo di Rotterdam (Atp 500), contro Daniil Medvedev, risultato 6-3 6-7 6-3 e qualificazione ai quarti (l’avversario sarà noto oggi: uno tra Stefanos Tsitsipas e Tallon Griekspoor, che ieri purtroppo ha battuto il nostro Matteo Berrettini). Dovesse vincere, Bellucci centrerebbe il miglior risultato sul circuito professionale: fino a questo momento non è mai andato oltre i quarti di finale. Sembrerebbe allora un giocatore “nella media”: forse al momento lo è ma attenzione, Bellucci ha già fatto vedere di poter crescere e diventare l’ennesimo talento italiano in grado di centrare grandi cose, sulla scia di Jannik Sinner e del suo essere oggi il numero 1 del ranking.

A proposito: dopo aver battuto Medvedev, Bellucci ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe suonare “arrogante” o, in un’epoca in cui si passa tutto al vaglio, screditante nei confronti dell’altoatesino: ha sostanzialmente detto che quanto raccolto da Sinner è frutto del lavoro e che, se ci è riuscito Jannik, anche lui ci può arrivare. Questo lo vedremo, intanto non è la prima volta che sentiamo parlare di Bellucci: anzitutto, le informazioni anagrafiche ci parlano di un classe 2001 (dunque coetaneo proprio di Sinner) di Busto Arsizio, diventato professionista nel 2018. Oggi è numero 92 della classifica mondiale: al netto di un ranking sempre molto relativo, Mattia sta mettendo insieme risultati di spessore e la vittoria su Medvedev ne è una prova.

NUMERI E RISULTATI DI MATTIA BELLUCCI

È il 2024 ad aver portato Mattia Bellucci alla bocca degli appassionati di tennis, oggi forse fa ancora più rumore perché, come già detto, siamo in un periodo in cui il miglior giocare al mondo è italiano e dunque anche i suoi connazionali fanno parlare di loro, soprattutto crescono “tirati” dal numero 1 come già abbiamo avuto modo di constatare con i vari Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e perché no Luca Nardi, anche se dopo la clamorosa vittoria su Novak Djokovic a Indian Wells il pesarese si è ripetuto di rado. Mattia Bellucci e il 2024, dicevamo: se già l’anno precedente aveva centrato la prima partecipazione in uno Slam (gli Australian Open), la scorsa stagione lo ha visto protagonista in tre diversi Major, e non come comparsa.

Al Roland Garros Bellucci si è trovato avanti 2-1 contro Frances Tiafoe prima di cedere; a Wimbledon, sul palcoscenico più prestigioso, ha vissuto lo stesso scenario ma contro un giocatore ancor più di livello, ovvero Ben Shelton. Anche qui l’azzurro ha perso, ma certamente non ti trovi a un set dalla vittoria in uno Slam per caso. Infatti, agli Us Open è arrivato il grande colpo: prima vittoria in un Major contro un certo Stan Wawrinka (per quanto ben lontano dalla sua migliore forma) prima di cadere contro Chris O’Connell. Risultati che hanno permesso a Mattia Bellucci di irrompere nella Top 100: la strada certamente è ancora lunga, ma intanto a Rotterdam il bustocco potrebbe togliersi la soddisfazione della prima semifinale Atp. Il resto si vedrà, senza mettergli troppa pressione addosso come già avvenuto in passato con alcuni connazionali.