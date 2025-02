MATTIA BELLUCCI ELIMINATO DA ALEX DE MINAUR AL TORNEO ATP ROTTERDAM 2025

Mattia Bellucci è stato eliminato da Alex De Minaur nella semifinale del torneo Atp Rotterdam 2025, un perentorio 6-1, 6-2 in favore dell’australiano che ha posto fine a una settimana comunque eccellente per il tennista classe 2001 nativo di Busto Arsizio, che aveva sconfitto nell’ordine Daniil Medvedev al secondo turno e Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale, prestazioni fantastiche per il numero 92 del mondo, che era dovuto passare dalle qualificazioni per accedere al tabellone principale.

Mattia Bellucci, chi è?/ La vittoria contro Medvedev a Rotterdam e altri lampi di classe (6 febbraio 2025)

L’appetito vien mangiando e quindi avevamo fatto la bocca a una possibile grande impresa, invece oggi pomeriggio sabato 8 febbraio 2025 Mattia Bellucci è stato travolto da Alex De Minaur con un eloquente 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Ben poco da dire su questa semifinale, che è stata praticamente una lezione di tennis da parte dell’australiano per Mattia Bellucci: due break nel secondo e nel sesto game per chiudere 6-1 il primo set, altri due servizi strappati nel terzo e nel quinto gioco del secondo parziale per il 6-2 definitivo.

Matteo Berrettini ha perso a Rotterdam/ Eliminato al primo turno da Griekspoor in 3 set (5 febbraio 2025)

MATTIA BELLUCCI, LA SETTIMANA DELLA SVOLTA PER IL TENNISTA BUSTOCCO?

In questo periodo però il tennis fa sempre notizia e allora accogliamo con piacere la notizia di un nuovo nome italiano che può essere competitivo ad alto livello, cioè appunto quello di Mattia Bellucci. Infatti battere Medvedev e Tsitsipas uno dopo l’altro resta un’impresa non banale, che naturalmente permetterà al tennista lombardo di guadagnare diverse posizioni nel nuovo ranking Atp di lunedì prossimo. Il suo modo di giocare, spesso imprevedibile e fuori dagli schemi, potrebbe dare fastidio a tanti.

Naturalmente Mattia Bellucci dovrà ancora crescere, perché la netta sconfitta subita contro De Minaur indica che certi livelli sono ancora lontani per lui, ma intanto è un ulteriore nome in più sul quale il tennis italiano potrà fare affidamento, coetaneo di Jannik Sinner e di un anno più grande rispetto a Lorenzo Musetti. La sua crescita è stata più lenta, ma d’ora in poi potrebbe farci divertire molto. Il titolo del torneo Atp Rotterdam 2025 sarà invece l’obiettivo di Alex De Minaur domani pomeriggio, nella finale che l’australiano giocherà contro il vincitore di Alcaraz Hurkacz di stasera.

Simona Halep ritiro dopo il caso doping/ “Un'avventura bellissima ma la vita va avanti” (5 febbraio 2025)