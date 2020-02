MATTIA BINOTTO/ “Leclerc e Vettel? Serve essere professionisti…” (Che tempo che fa)

Tutti gli occhi saranno per Charles Leclerc e Sebastian Vettel: destino inevitabile per il team principal Ferrari, Mattia Binotto, in occasione dell’ospitata a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai Due questa sera a partire dalle 21. Eppure non è un’esagerazione dire che proprio il ruolo di Binotto risulterà decisivo quanto quello dei due piloti della Rossa. Al team principal, infatti, toccherà mantenere in equilibrio un rapporto che potrebbe vivere di pericolose tensione alla luce di una stagione che (si spera) vedrà entrambi i drivers del Cavallino in lotta per la conquista del Mondiale di Formula 1. Fra strategie e aspetti tecnici, Binotto dovrà curare in particolare l’aspetto psicologico dei suoi due piloti, facendo sì che l’assenza di una leadership riconosciuta faccia della Ferrari un drago a due teste, ma assicurandosi allo stesso tempo che le due teste non finiscano per tentare di mangiarsi reciprocamente. In occasione della presentazione della nuova macchina, Binotto ha espresso ottimismo rispetto alla condotta che i due saranno in grado di porre in essere: “Credo che i discorsi a volte non servano, basta guardarli negli occhi, sono dei professionisti. Ma anche per il loro interesse“.

MATTIA BINOTTO: “RINNOVO VETTEL? LUI NOSTRA PRIMA SCELTA”

Mattia Binotto ha illustrato quelli che sono gli obiettivi di Leclerc e Vettel per la prossima stagione di automobilismo: “Charles deve continuare a crescere, ha talento ma deve crescere come pilota. Seb deve dimostrare di meritarsi la guida della nostra vettura il prossimo anno. Sanno cosa devono fare, li vedo molto motivati, sono carichi e sono fiducioso“. Ottimismo a parte, ci sono pochi dubbi sul fatto che Binotto dovrà curare soprattutto la psicologia di Sebastian Vettel. Dopo anni da prima guida indiscussa, il pilota teutonico si trova a dover “coabitare” con un compagno di squadra, Leclerc, che ha licenza di puntare al bersaglio grosso. A questo bisogna aggiungere la diversa situazione contrattuale dei due: da una parte Leclerc fresco di rinnovo fino al 2024, dall’altra Seb in scadenza. A tal proposito, Binotto ha voluto rassicurare il tedesco sull’ipotesi di un rinnovo: “Abbiamo iniziato a parlare e discuterne con Seb. Credo abbiamo due piloti fantastici, la coppia migliore che si possa avere in F1. Seb ha lavorato molto questo inverno, è concentrato e sono convinto farà molto bene e inizieremo a parlare con lui, è la nostra prima scelta“.

