Mattia Bottolo, la carriera e i traguardi sportivi frutto di scelte quotidiane: “Ogni giorno in palestra…”

C’è anche il campione di volley Mattia Bottolo tra i protagonisti della puntata di oggi, domenica 12 ottobre, a Verissimo. Lo sportivo si racconta tra passato, presente e futuro nell’intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin, svelando anche il suo lato più umano e qualche dettaglio della sua vita privata. In una intervista rilasciata qualche tempo fa al sito volleynews.it, Mattia Bottolo si era già sbottonato tra emozioni, obiettivi sportivi e ricordi del suo passato, mostrando anche il ‘dietro le quinte’ della sua vita da campione. Una vita fatta di sacrifici, impegno e scelte quotidiane.

“I momenti più complessi in un certo senso mi hanno fortificato, ci sono i soliti alti e bassi con cui combatti ogni giorno in palestra”, ha raccontato. “Io sono molto proiettivo e vedo di fronte ancora margini e per questo ho tanta voglia di migliorarmi”, aveva spiegato il giocatore protagonista con la Nazionale Maschile degli ultimi Mondiali di Volley.

Mattia Bottolo stuzzicato da un’avventura professionale all’estero, ma prima…

Per il futuro professionale, la curiosità potrebbe portare Mattia all’estero anche se oggi ha solo occhi per la Lube. “Questo potrebbe essere un pensiero che farò. Leggo che il Giappone e l’America stanno potenziando i loro campionati e provare un’esperienza del genere perché no!”, ha confidato lo sportivo nell’intervista, tranquillizzando però i suoi tifosi.

Tra gli altri obiettivi personali, il desiderio di completare al più presto gli studi in biologia. Dunque gli impegni di Mattia non solo solo in campo, ma anche nei banchi dell’Università di Bologna, dove può certamente spiccare il volo se applicherà la stessa serietà e la stessa tenacia che ha sempre messo in campo.

