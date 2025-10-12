C'è una fidanzata nella vita di Mattia Bottolo? Regna il mistero sulla vita privata e sentimentale del celebre pallavolista, ma...

Single o fidanzato? Il quesito che riguarda la vita amorosa di Mattia Bottolo incuriosisce non poco gli appassionati di gossip e, soprattutto, le sue tifose. Il giocatore di volley, nonché talento della nazionale azzurra, tiene però blindata la sua vita privata e poco o nulla si sa riguardo una presunta relazione. In passato Mattia è stato accostato all’influencer Gaia Cormio, ma nessuno dei due ha mai confermato la relazione. In altri momenti si era parlato di un’altra presenza femminile nella sua vita, ma le voci si sono poi dissolte senza riscontri precisi.

Ad oggi, dunque, sembra non esserci nessuna fidanzata al fianco di Mattia Bottolo, ma attendiamo curiosi l’intervista a Verissimo per capire davvero chi ci sia nei pensieri del pallavolista. D’altronde tutto è possibile e non possiamo escludere che Mattia abbia tenuto fin qui al riparo dal gossip un’eventuale fidanzata.

Mattia Bottolo, vita sentimentale avvolta nel mistero: è single o ha una fidanzata?

Nelle interviste più recenti, tuttavia, Bottolo non ha mai fatto riferimento a nessuna fidanzata o compagna. Ha sempre invece sottolineato gli impegni nel mondo dello sport e i suoi studi in biologia, che considera due veri e propri lavori. E quindi c’è soprattutto la carriera ad impegnarlo, ora che è in piena ascesa. “Ci sono certi momenti che sono complessi perché inizi a porre le fondamenta…”, ha raccontato in una intervista di non molto tempo fa.

Parlando anche dei suoi modi di fare plateali in campo: “A volte posso sembrare un po’ teatrale le mie sono tutte esultanze spontanee. Quando si gareggia ci sono talmente tanti fattori in gioco… il carattere e la personalità ti spingono”, ha detto a schietto e sincero a La gazzetta dello sport.