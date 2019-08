Mattia Briga e Jasmine Gigli stanno insieme/ Baci a Fregene tra il rapper e la deejay

Mattia Briga ha un nuovo amore. A scoprirlo è il settimanale Spy, che ha paparazzato il rapper, divenuto noto al pubblico nel corso della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme ad una bellissima fanciulla il cui volto non è del tutto sconosciuto al pubblico. La ragazza in questione si chiama Jasmine Gigli ed è la figlia del cantautore Carlo Gigli, che con la sorella Jay fa parte del duo Jas&Jay. Il pubblico della Rai la riconoscerà sicuramente, visto che Jasmine, assieme a sua sorella, è una valletta di “Mezzogiorno in Famiglia”. Un colpo di fulmine quello tra Briga e Jasmine Gigl, scoccato nel corso dell’ultimo singolo del rapper. Il brano, intitolato “Baby”, ha infatti visto la collaborazione dell’artista con le Jas&Jay.

BRIGA E JASMINE GIGLI PAPARAZZATI A FREGENE

Dunque, stando a quanto svela in anteprima il settimanale Spy, Mattia Briga si sarebbe invaghito della bella Jasmine proprio durante la collaborazione per il nuovo singolo. Briga e Jasmine sono stati fotografati insieme in spiaggia, per la precisione a Fregene, vicino Roma. Tra i due sembra esserci un forte feeling e non manca qualche bacio sulle labbra. In merito a questa relazione, però, né il rapper né tantomeno la deejay si sono esposti. Per il momento, insomma, preferiscono rimanere in silenzio. Ricordiamo che Jasmine Gigli, oltre ad essere deejay e valletta di Mezzogiorno in famiglia, è anche stata nel 2007 Miss Lazio e ha poi anche partecipato a Miss Italia. La loro storia durerà il tempo di un’estate o sarà un grande amore?

