La puntata odierna de La Volta Buona ha proposto un finale a ritmo di musica e… amore! In studio Mattia Briga e sua moglie Arianna Montefiori; un liaison che prosegue senza intoppi su binari felici grazie all’ironia che li contraddistingue e alla capacità di condividere esperienze non solo di vita quotidiana ma anche strettamente legate alla professione. C’è infatti lo zampino, sia diretto che indiretto, di sua moglie Arianna Montefiori nell’ultimo album di Mattia Briga.

“Lei è la mia musa ispiratrice, è presente nel videoclip del singolo è ha ispirato ogni canzone…”. A tal proposito la consorte ha aggiunto: “Gli avevo chiesto di dedicarmi una canzone, lui ha pensato bene di dedicarmi un intero album!”.

Mattia Briga a La Volta Buona: “Mia moglie Arianna Montefiori? Vi racconto un aneddoto…”

L’intervista a La Volta Buona di Mattia Briga e sua moglie Arianna Montefiori prosegue con siparietti densi di ironia e simpatici aneddoti, come nel caso di un regalo non proprio gradito. “Con lei non riesco a fingere” – ha raccontato il cantante – “Lei ad un anniversario mi diede un regalo che era un bracciale, bruttissimo… Lei aveva capito: ‘Questa cosa non la riesco a mettere’. Lei mi ha poi raccontato che era un regalo in extremis perchè quello che realmente voleva fare era saltato. Alla fine sono andato in negozio e l’ho cambiato!”.

Ma come si sono conosciuti Mattia Briga e sua moglie Arianna Montefiori? Ci pensa Diana Del Bufalo, con un videomessaggio, a raccontarlo. L’attrice ha infatti rivelato di come spesso l’amico e collega le chiedesse di presentargli una sua amica; l’attenzione va proprio sulla futura moglie dell’artista che però non era proprio entusiasta: “…Io le proposi un’uscita con Mattia Briga e lei rispose: ‘Ma che sei matta, quel coatto!’…”. Alla fine però, Diana Del Bufalo è riuscita comunque ad organizzare una cena con entrambi e, proprio lì, è scattato il fatidico colpo di fulmine tra Mattia Briga e sua moglie Arianna Montefiori.

