Mattia Camaroni, chi è il concorrente Il Collegio 7/ Farà strage di cuori?

Chi è Mattia Camaroni: il vitellone de Il Collegio 7

Dal sole, il mare e la vida loca del centro nord arriva Mattia Camorani originario della riviera Romagnola arriva Mattia, e definito come lo spirito estroso della settima stagione del programma di Rai 2 Il Collegio 7. Viene definito dai suoi genitori come un vulcano di energia a cui non piace star fermo, come si può notare dalla sua presentazione nelle backstories. La sua energia lo porta ad essere sempre a buttarsi nella mischia delle giovani ragazze che lo circondano e per cui ha una vera e propria passione, mentre la madre spera che tra le tante Mattia possa finalmente sceglierne definitivamente una. Quindicenne appassionato di derapate in moto sulla riviera romagnola, afferma di preferire decisamente quest’ultima alla scuola.

Il suo rapporto con lo studio non è idilliaco, meglio dedicare il proprio tempo e la propria adolescenza a feste, palestra e ragazze. Questa è la triade perfetta per la giornata ideale di Mattia.

Mattia Camorani pronto a conquistare tutte le ragazze

Stile basic composto da maglietta bianca, jeans scuro e catenina argento, Mattia Camorani è stato definito il vitellone della settima edizione de Il Collegio 7. Per lui le ragazze più carine e interessanti si concentrano nelle zona Rimini – Riccione e a suo avviso nessuna di loro può resistergli e se lo fa, non sa cosa si perde. Con un sorriso ironico e provocatorio Mattia colleziona un seguito quasi equivalente tra i social network di Instagram e Tiktok, rispettivamente con 7.362 follower nel primo e 7.261 nel secondo. Il suo approccio virtuale al mondo del teatro viene mostrato tramite i contenuti con cui elabora remake che adatta a ogni sua esigenza.

La nota particolare è che in nessuno di questi contenuti si percepisce mai la sua voce, probabilmente la maschera da duro cela un certo imbarazzo per Mattia Camaroni. Tra i video fissati in alto del suo account c’è però la sua presentazione a cui aggiunge una nota chiara e decisa che toglie qualsiasi dubbio circa la sua timidezza: “Dentro al collegio sarò il capobranco dei miei paguri”.

