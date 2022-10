Mattia Caruso, il papà: “Valentina è un diavolo”/ “E’ disumano ciò che ha fatto”

Si torna a parlare del caso di Mattia Caruso a Mattino Cinque, il giovane ragazzo ucciso con una coltellata lo scorso 25 settembre a Padova, e per cui è stata arrestata ai domiciliari la sua fidanzata, Valentina. Il programma condotto da Federica Panicucci ha intervistato il padre di Mattia Caruso durante il funerale dello stesso che si è tenuto negli scorsi giorni: “Una donna, una manipolatrice – le parole riferite a Valentina – sapeva come abbindolare mio figlio al punto di farlo abbandonare anche il cane, non solo la famiglia. A me dispiace, io ho una famiglia e so cosa vuol dire. di questa ragazza dico solo una cosa: è meglio che sua figlia non la veda più (l’indagata ha una figlia avuta da una precedente relazione ndr), è pericolosa la cosa, non è un essere umano, è un diavolo”.

“Dal che era normale si è trasformava, o è pazza o è satanica – ha proseguito il papà di Mattia Caruso – per avere il coraggio di fare quello che ha fatto lei, non è umano, è disumano, non esiste”. Il padre racconta di continue aggressioni: “Tutte le volte lui tornava a casa con occhi neri e graffi, non era solo qualche occasione, ma la vittima era solo lei… l’amore è ceco, non vede personalità ne niente, lui era innamorato, per quello non lo condanno mio figlio”. Sulle tantissime persone al funerale di Mattia Caruso: “Voglio dirvi questo, vi bacerò le mani…”.

MATTIA CARUSO: CONTINUANO LE INDAGINI DEI CARABINI

L’inviato di Mattino Cinque ha aggiunto: “Quello di Mattia Caruso è stato un funerale davvero partecipato, centinaia di ragazzi che lo conoscevano, una festa con musica e foto. Il corpo sarà cremato per volere della famiglia. I suoi genitori erano tutti emozionati, la mamma ha detto di provare compassione per i famigliari della ragazza. Mattia ha lasciato un segno nel cuore del paese e dei suoi famigliari, ma non solo”.

Sulle indagini: “I carabinieri, che stanno svolgendo un eccezionale lavoro nonostante i tentativi di depistaggio della ragazza, stanno cercando di capire se l’auto fosse ferma o meno al momento dell’accoltellamento. Tra l’altro Valentina dopo la coltellata ha preso il coltello e l’ha messo nella tasca del ragazzo…”.

