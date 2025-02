Dal maggio 2014, Manuela Arcuri è mamma di uno splendido bambino, Mattia, nato dall’amore con Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore al quale l’attrice di Latina si è legata nel 2010 e che ha sposato qualche anno più tardi a Las Vegas e poi nel 2022 in Italia, sul lago di Bracciano. L’attrice ha deciso di dare al piccolo Mattia – che oggi ha 11 anni – anche il suo cognome. Ha infatti scelto di chiamare Mattia Di Gianfrancesco Arcuri il bambino, in modo tale da renderlo riconoscibile anche con il cognome della mamma.

Ma chi è il figlio di Manuela Arcuri, oggi quasi undicenne? Come raccontato un paio di anni fa negli studi di Verissimo, anche Mattia sogna di fare l’attore come la mamma, che sarebbe d’accordo con la sua decisione. Il papà, invece, non avrebbe fatto i salti di gioia all’idea che suo figlio possa seguire la strada della moglie nel mondo dello spettacolo. Secondo Manuela Arcuri, però, Mattia sarebbe proprio portato per questo lavoro: “Studia canto, ballo e recitazione, va persino a scuola di musical. Fa la quinta elementare, ma prende molto seriamente questa sua passione” ha raccontato l’attrice a Verissimo.

Mattia, chi è il figlio di Manuela Arcuri: “Per lui ho messo in stand-by la mia carriera”

Dopo la nascita di Mattia, il figlio di Manuela Arcuri, la vita dell’attrice è cambiata quasi completamente. “Lui mi ha rubato il cuore e tutta la mia vita è proiettata verso di lui” ha raccontato qualche tempo fa a “Storie Italiane” l’attrice di Latina, spiegando che per lui ha scelto anche di bloccare temporaneamente la sua carriera per dedicare a lui e alla maternità ogni sua energia. Una scelta della quale non si è pentita perché si è potuta godere al meglio il bambino, che vive sereno e felice con i genitori. A loro, il giorno del loro matrimonio nel 2022, il bambino ha portato le fedi all’altare.