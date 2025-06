Da quando è diventata mamma, la vita di Manuela Arcuri è cambiata completamente. L’attrice, che aveva prestato il volto a numerose fiction e film fino a quel momento, ha scelto di dedicarsi molto di più alla famiglia per crescere in prima persona Mattia, l’amore nato dal suo matrimonio felice con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. Oggi Mattia, il figlio di Manuela Arcuri, ha 11 anni: è nato infatti nel maggio del 2014. Un ragazzino che si avvia verso l’adolescenza a grandi passi ma che per l’attrice rimane sempre il suo bambino. Nonostante la giovane età, Mattia sembra avere già le idee chiarissime: vuole infatti seguire le orme della mamma e lavorare come attore.

“Studia canto, ballo e recitazione, va persino a scuola di musical. Fa la quinta elementare, ma prende molto seriamente questa sua passione” aveva rivelato proprio Manuela Arcuri negli studi di “Verissimo” parlando del suo Mattia. Un bambino che dunque, nonostante sia giovanissimo, ha già in mente cosa vuole fare nella vita. E se la mamma sarebbe felice di tanta convinzione e della strada che Mattia sembra pronto a voler intraprendere, lo stesso non sarebbe per papà Giovanni, che non avrebbe fatto i salti di gioia all’idea che il figlio possa fare lo stesso lavoro della moglie. Un mestiere impegnativo e certamente non proprio stabile e certo.

Chi è Mattia, il figlio di Manuela Arcuri: carriera in pausa dopo la sua nascita

Dopo essere diventata mamma del suo unico figlio, Mattia, Manuela Arcuri ha scelto di dedicarsi esclusivamente a lui, mettendo in pausa tutto il resto. L’attrice ha infatti deciso di vivere la sua maternità a pieno, non nascondendo di averlo fatto con estrema convinzione e gioia. “Lui mi ha rubato il cuore e tutta la mia vita è proiettata verso di lui” ha spiegato ancora l’attrice originaria di Latina, che ancora oggi che Mattia ha 11 anni sembra intenzionata a rimanere fuori dalle dinamiche dello spettacolo per viversi al meglio il suo bambino che sta diventando sempre più un uomo.