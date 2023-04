Mattia, Clizia e Salvatore, fratelli e papà di Micol Incorvaia/ Reunion al GF Vip!

GF Vip, Micol Incorvaia incontra il fratello Mattia: “Ci hai colpiti tutti“

Al Grande Fratello Vip 2022, questa sera, le sorprese non finiscono mai. La puntata della finalissima prevede numerose emozioni per i concorrenti e, dopo l’incontro di Nikita Pelizon con la sua famiglia al completo, questa volta è il turno di Micol Incorvaia. Anche lei, come la coinquilina, ha avuto modo di rivedere e riabbracciare i propri cari. Non solo la sorella Clizia, protagonista in passato del reality e che proprio a Cinecittà ha conosciuto l’attuale fidanzato Paolo Ciavarro.

Per Micol è infatti in arrivo un’altra sorpresa, decisamente più imprevista: quella del fratello Mattia. In cortiletto la ragazza rivede dopo tanto tempo il fratello, il quale riserva per lei parole bellissime: “Stai facendo un percorso incredibile. Ci hai colpiti tutti, non ci hai fatto dormire la notte, ma la cosa più bella che il GF ha fatto per te è che sei caduta finalmente al dardo di Cupido. Vederti è la cosa più bella, veramente. Ti ho visto crescere giorno per giorno, mese dopo mese“.

Micol Incorvaia con Mattia, Clizia e papà Salvatore: l’incontro con Tavassi

Mattia è infatti contentissimo del percorso di Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022, soprattutto perché nella Casa ha trovato l’amore al fianco di Edoardo Tavassi. Le sorprese, però, non finiscono qui: la concorrente, infatti, riabbraccia anche papà Salvatore e a loro si unisce anche Clizia Incorvaia. Un quadretto familiare che dimostra il grande amore che unisce i tre fratelli e il loro papà, oltre allo sconfinato amore per la mamma che purtroppo non ha potuto partecipare alla sorpresa.

Infine, Alfonso Signorini fa conoscere Edoardo Tavassi alla famiglia di Micol. Il Vippone raggiunge la famiglia Incorvaia in cortiletto e abbraccia gli affetti più cari della sua fidanzata. “Mi piace molto“, il commento di Salvatore sul “genero”, approvato e dunque pronto ad entrare a tutti gli effetti nel cuore della loro famiglia.

