Durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio 2025 ne sono successe di tutti i colori. In particolare abbiamo assistito a scontri incredibili tra Zeudi e Helena, anche se a stupire è stato il diverbio tra Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. Il nuovo concorrente del reality si è esposto in modo molto chiaro e netto spiegando di essere molto deluso dalla fidanzata di Lorenzo Spolverato che a parer suo pensa solo al gioco e non è interessata alla vita degli altri coinquilini.

Shaila Gatta, scontro con Mattia Fumagalli: "Massa di falsi, tutte pecore"/ Lui: "Non hai mai chiesto di me"

Ad un certo punto, durante la puntata Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno fatto squadra sul divano durante la diretta del Grande Fratello. Mattia Fumagalli ha voluto rispondere in modo molto secco: “Mi sembrate le sorelle di Shining tutte e tre insieme“, dice il ragazzo in diretta mentre le tre discutono tanto da arrivare a farsi male per sbaglio. Secondo Shaila non è affatto vero che nessuno ha mai chiesto niente al concorrente, ma anzi, pare proprio che tutti si siano prodigati per conoscerlo meglio e per essere curiosi nei suoi confronti.

“Sei interessata solo a cosa pensano di te fuori dal programma“, ha detto Mattia Fumagalli durante lo scontro con Shaila Gatta. Tanti sono stati i commenti a suo favore ma altrettanti quelli di coloro che non si fidano della buona fede del ragazzo. “Pensavo che Mattia fosse meno attaccato al gioco, invece è subdolo“, si legge, “Falso, strafalso, falsissimo Mattia“. Poi i commenti di chi è Mattia per questo hai meritato i miei voti. “Verrò a trovarti ai piani di Bobbio” scrive qualcuno, “Amo salviamo,quanto meno è l unico umano in un mare di personaggi…“. Insomma, tra di loro non scorre di certo buon sangue e non ci resta che attendere se nelle prossime puntate ci saranno ulteriori chiarimenti.