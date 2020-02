Mattia Destro, marito di Ludovica Caramis/ “Dopo il matrimonio sogniamo un figlio”

Un amore nato nel tempo quello tra Ludovica Caramis come ha raccontato la valletta de La Corrida 2020. Durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da Me, Ludovica ha raccontato come è nata la storia con il giocatore: “non mi ha corteggiata. Non mi portò a cena fuori all’inizio, forse voleva inquadrarmi meglio. Non è un romantico, ma è un ragazzo concreto e un po’ all’antica. Di lui so che mi posso fidare”. Non solo, la Caramis ha ricordato anche il primo incontro con il marito: “quando venne alla Roma ci siamo incontrati la prima volta in una discoteca, ma non sapevo che era un giocatore. Nella mia famiglia sono tutti tifosissimi della Roma, quindi poi capii chi era e grazie a lui mi sono avvicinata anche al calcio che prima non mi appassionava affatto”. Un amore che ha spinto la stessa Ludovica ad avvicinarsi anche al mondo del pallone come ha raccontato a Caterina Balivo: “con lui mi sono avvicinata anche al calcio che prima non mi appassionava”.