Mattia Destro, marito Ludovica Caramis/ “Figli? Ne stiamo parlando”

Mattia Destro e Ludovica Caramis: come è nato l’amore

Mattia Destro è il marito di Ludovica Caramis, la ex professoressa de L’Eredità e conduttrice televisiva. Un grande amore quello nato tra il calciatore italiano, attaccante dell’Empoli, e la bella e brava conduttrice televisiva che dalle pagine del settimanale Confidenze ha raccontato qualcosa in più della sua vita privata soffermandosi in particolare modo sul desiderio di allargare la famiglia con un figlio. La showgirl parlando del calciatore ha rivelato: “i calciatori non sono assolutamente il mio genere, ma lui era atipico, riservato e molto educato. Mi è piaciuta subito la sua semplicità”.

Un colpo di fulmine che ha spinto i due a fare poco dopo le presentazioni in famiglia e la convivenza. Poi è arrivato il matrimonio: “dopo il primo anniversario Mattia mi ha chiesto di sposarlo. Sono andata con mamma e suocera a scegliere il vestito, poi abbiamo organizzato il matrimonio come una mega festa”.

Mattia Destro e Ludovica Caramis: presto genitori?

Nonostante siano felicissimi come coppia, Ludovica Caramis come riportato dalla rivista Vero Tv è concentrata molto sul lavoro e sulla sua carriera di conduttrice, ma non esclude la possibilità di diventare presto mamma. ” Il sogno di diventare mamma c’è e ne stiamo parlando con Mattia Destro”, ha detto la Caramis che ha poi aggiunto – “sto cercando di consolidare la mia posizione professionale, per poi dedicarmi al mestiere più bello del mondo”.

La showgirl, infatti, ha le idee molto chiare e qualora un giorno dovesse diventare mamma non ha alcuna intenzione di delegare il compito ad un tata. Il suo desiderio, infatti, è quello di essere presente sempre per il figlio: “quando avrò un figlio non lo mollerò a una tata, vorrò seguire di persona la sua crescita”. Che dire una scelta giusta per la conduttrice che sicuramente in futuro realizzare il suo desiderio di mamma!

