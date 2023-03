Mattia e Giulia, Matrimonio a prima vista 7/ Una coppia destinata al divorzio?

Mattia Benedetto e Giulia Martello, Matrimonio a Prima Vista Italia 7: ecco chi sono i componenti della coppia

Questa sera, mercoledì 8 marzo, va in onda su Real Time Matrimonio a prima vista 7. Tra le coppie protagoniste di questa edizione ci sono sicuramente Mattia Benedetto e Giulia Martello. Un duo che potrà suscitare grande interesse nel pubblico, anche per le distanze e le incomprensioni che animeranno il rapporto tra marito e moglie. Quest’ultima, ad esempio, durante il suo percorso davanti alle telecamere si troverà a fare i conti con la difficoltà di avere contatti fisici con le altre persone con Mattia. Difficoltà, ma anche contraddizioni, che metteranno a dura prova la scelta degli esperti, ancora una volta a rischio di essere “sbugiardati” dai fatti. Sarà davvero così?

In attesa di scoprirlo, andiamo a leggere qualche informazione sui due partecipanti, cominciando dal trentaseienne Mattia, un giardiniere molto legato ai genitori in pensione e alla sorella più grande, ma anche un tenero zio innamorato delle due nipotine. Tra le sue passioni ci sono sicuramente i video giochi e i film horror, ma anche le feste e i viaggi. Giulia, invece, ha ventisette anni e ha vissuto cinque anni a Londra prima di tornare in Italia, dove ha deciso di rimettersi in gioco anche sul piano sentimentale.

Mattia Benedetto e Giulia Martello, un percorso complicato a Matrimonio a Prima Vista Italia 7

Anche lei, come Mattia, cerca l’amore, ma in quest’esperienza a Matrimonio a Prima Vista Italia 7 incontrerà non pochi ostacoli. Infatti Giulia si renderà conto di non essere attratta fisicamente dal marito, ma ciononostante – stando alle anticipazioni – insisterà nella conoscenza, dando vita ad una serie di incomprensioni che potrebbero indispettire il partner, ma anche il pubblico a casa.

Chi ha già visto le puntate su Discovery, infatti, sottolinea l’incoerenza comportamentale di Giulia, con Mattia che ad un certo punto sembrerà sul punto di prendere decisioni drastiche. Insomma nulla è già scritto, ma le premesse per la nuova coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 7 non sono affatto buone. Ci sarà il lieto fine o il divorzio per questa coppia?

