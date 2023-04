Mattia e Giulia, Matrimonio a prima vista/ Confessioni e bugie: “Lui non mi piace”

Mattia, durante la reunion, si è confessato con gli altri mariti sulla situazione con Giulia, insistendo sul fatto che a pesargli sia stato soprattutto l’aspetto del contatto fisico. “Subito ho detto va bene, ma poi Nada mi ha detto che il contatto fisico, dai test, le piace quanto me”. Matteo prova a mettere una pezza, spiegandogli che anche secondo lui Giulia ha questa distanza con tutte le persone. Per Gennaro, invece, una persona che mette un paletto, ma senza mettersi in gioco veramente, come invece fa Simona nei suoi confronti, sbaglia, sostenendo che il primo requisito in una relazione è la sincerità. “Quello che vedo io è adesso un’altra Giulia”, sostiene Mattia, “ma non con il contatto fisico. Probabilmente non le sono mai piaciuto”. Giulia, invece, parlando con le amiche pensando di non essere ripresa, confessa che “il weekend è stato tremendo. A ma da fastidio la gente che mi tocca”. Imbeccata da Irene, sostiene chiaramente che “certo che non mi è mai piaciuto“. (Agg. di Lorenzo Drigo)

Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Diretta: tra Mattia e Giulia è irrecuperabile

Mattia e Giulia di nuovo vicini?

Mattia e Giulia iniziano la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia ancora nel mezzo della crisi, anche se l’esperienza del campeggio proposta dagli esperti del programma, sembra averli avvicinati. Finalmente Mattia può recuperare il barbecue che voleva fare dall’inizio, e confessa che “queste giornate sono state le migliori”. Un sentimento condiviso, con lei che si dice serena per aver dimostrato veramente chi è, o può essere. “Se Giulia è questa”, racconta lui alle telecamere, “mi piace e può andare bene”. La prima, forse piccola, rottura arriva quando lei chiede se a lui è venuto in mente di scriverle dopo il viaggio, con lui che risponde “sinceramente, no”. Giulia appare cauta e confessa che “da parte sua sento un po’ il gelo”. (Agg. di Lorenzo Drigo)

IRENE E MATTEO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ "Non sono serena, metto in dubbio tutto"

Mattia e Giulia, Matrimonio a Prima Vista: la coppia riflette sul proprio futuro

Prove di riavvicinamento tra Mattia e Giulia a Matrimonio a Prima Vista. Dopo la lite che aveva caratterizzato una delle ultime puntate, i due piemontesi sembravano destinati a dirsi addio anticipatamente. Mattia, però, non ha mollato la presa e ha chiesto consiglio all’esperta Nada per comprendere meglio i comportamenti della moglie. La psicologa, durante una videochiamata, tenta di rendersi utile alla coppia e in questa circostanza Giulia ammette candidamente di non essere attratta da Mattia. Finalmente, verrebbe da dire.

SIMONA E GENNARO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ "Abbiamo fatto dei grandi passi"

La ragazza si è presa le sue responsabilità e non si è nascosta, almeno questa volta. “Non è vero che non mi piace il contatto fisico, semplicemente non è scattato nessun tipo di attrazione nei suoi confronti“, ha detto apertamente la concorrente di Matrimonio a Prima Vista. La chiacchierata con Nada, in questo senso, sembra aver sciolto un nodo importante per la coppia. Così, adesso, Mattia ha finalmente le idee più chiare e sembra conscio di non dover farsi illusioni.

Mattia si gioca il tutto per tutto e finalmente si avvicina a Giulia: cosa è accaduto davvero durante il campeggio?

Con maggiori consapevolezze e meno illusioni, Mattia si gioca il tutto per tutto e propone a Giulia di trascorrere un week end in campeggio per provare a riscrivere il proprio percorso nel programma. Lei, almeno inizialmente, non sembra fare i salti di gioia, ma alla fine accetta e nonostante svariati capricci, sembra apprezzare il nuovo atteggiamento del compagno. Quasi magicamente, tra i due, sembra nascere una nuova intesa, ma resta da capire se perdurerà anche nel corso delle prossime puntate. Intanto Giulia pare cominciare ad apprezzare piccoli gesti a cui prima non dava molta attenzione. Mattia, felice e soddisfatto di questa nuova apertura, crede che possa essere un nuovo inizio. E’ cambiato davvero qualcosa o sarà solo un fuoco di paglia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA