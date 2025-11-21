Sempre più ai ferri corti tra Mattia e Grazia al Grande fratello 2025: una frase di Scuderi scatena la rabbia della Kendi.

Dopo il confronto con Carlotta, Mattia e Grazia sono sempre più lontani nella casa del Grande Fratello 2025. Scuderi, in particolare, non ha nascosto la delusione per la scelta della coinquilina di non svelargli il contenuto della borsa rossa contenente la verità sulla fidanzata Carlotta che ha chiarito di non aver mai avuto intenzione di lasciarlo. Tra Grazia e Mattia, così, i rapporti sono sempre più freddi e tesi al punto che Mattia, da capitano, ha scelto altri due compagni per condividere la cena speciale del Grande Fratello.

Rasha Younes, caos dopo intervista dell'ex fidanzato Manuel: "Vuole fare il GF"/ Interviene la compagna

La scelta di Mattia è così caduta su Benedetta e Domenico e, nel comunicare la propria scelta, Mattia ha detto: “Ho una cena a disposizione e ovviamente ho scelto due persone molto vicine a me con cui sento di poter trascorrere del tempo in modo divertente e che sono Domenico e Benedetta”. Parole che hanno così infastidito Grazia.

Rasha Younes demolita dall'ex fidanzato Manuel: "Un'arrivista, al GF sta giocando"/ "Omer? Non le piace"

Grazia offesa dalla frase di Mattia: confronto al Grande Fratello 2025

Dopo aver ascoltato le parole di Mattia, Grazia non ha perso tempo e, avvicinandosi a lui, ha immediatamente chiesto delucidazioni sulla frase. Grazia non nasconde di non aver gradito la motivazione data da Mattia per giustificare la sua scelta ma il siciliano appare irremovibile e prova a spiegare il senso delle sue parole invitandola a non prenderla sul personale.

La spiegazione di Mattia, però, non convince Grazia che ribadisce di esserci rimasta male. “Ci rimani male per troppe cose…” dice Mattia allusivo non mostrando segni di apertura nei suoi confronti. Delusa e infastidita, Grazia si allontana e anche tale atteggiamento non piace a Mattia che le fa notare come, nel mezzo di una discussione, va via. Un’altra incomprensione che rischia di incrinare ancora il rapporto tra i due.

Grande Fratello, uno scherzo tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi finisce male/ Ecco cos'è successo