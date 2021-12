Mattia Emme è il fidanzato di Gabriel Garko?/ L’attore: “Vivo rinascita totale”

Mattia Emme è il nome del nuovo (o presunto) fidanzato del celebre attore Gabriel Garko. I due sarebbero stati pizzicati insieme per la prima volta dal magazine Nuovo. Gabriel Garko, quindi, è stato intercettato in compagnia di un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo, ma comunque molto affascinante ed inevitabilmente misterioso. Che i due siano in sintonia e in contatto è chiaro, lo dimostra anche il fatto che entrambi si seguano a vicenda sui social, tuttavia per il momento tutto tace.

Gli appassionati di gossip si sono fiondati sul profilo Instagram di Mattia Emma per scovare qualche indizio in più, ma purtroppo il presunto fidanzato di Gabriel Garko ha il profilo privato e non lascia trasparire informazioni significative. Certo è che l’attore sta vivendo un periodo di rinascita e Mattia Emme, in qualche modo, ha contribuito a portare nella sua vita serenità e spensieratezza.

Gabriel Garko e Mattia Emme stanno insieme?

Serenità e spensieratezza erano ciò che mancava nella vita di Gabriel Garko, che poco più di un anno faceva coming out al Grande Fratello VIP, per prendere le parti della sua ex fidanzata Rosalinda Cannavò. “Sto vivendo una rinascita totale, posso respirare a pieni polmoni senza indossare delle maschere – aveva raccontato in seguito, con un entusiasmo ritrovato, Gabriel Garko al Fatto Quotidiano -. I miei genitori non mi hanno giudicato e la percezione del pubblico è cambiata. Ho infatti avuto moltissimi messaggi di stima e ammirazione. Mi hanno proposto tanti ruoli a livello lavorativo, ma mai quello del gay. Adesso sto aspettando il personaggio giusto”

