Mattia Emme, fidanzato Gabriel Garko/ L’attore:”è la persona giusta”

Mattia Emme e Gabriel Garko: è nato un amore

Mattia Emme è il fidanzato di Gabriel Garko. Prosegue a gonfie la storia d’amore tra l’attore sex symbol e il misterioso ragazzo di cui si conoscono davvero pochissime informazioni. Dopo una vita “finta” trascorsa accanto ad alcune delle più belle donne dello spettacolo italiano, da Eva Grimaldi a Manuela Arcuri, Garko è uscito allo scoperto dichiarando apertamente di essere omosessuale. Un coming out che ha fatto, manco a dirlo, discutere per come è stato pronunciato visto che l’attore ha deciso di dirlo in diretta televisiva alla ex Adua del Vesco all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una scelta che ha fatto tanto discutere, anche per il cachet percepito dall’attore, che oggi non si nasconde più.

DIRETTA/ Alessandria Fermana (risultato finale 1-1): Nichetti sfiora il ko!

Anzi Garko parla apertamente della sua vita sentimentale ed amorosa e del suo nuovo amore: un bellissimo e affascinante ragazzo di nome Mattia Emma. Prima di lui, l’attore è stato legato per undici anni ad un ragazzo di nome Riccardo e successivamente al collega e attore Gabriele Rossi.

Chi è Mattia Emme, il fidanzato di Gabriel Garko

Ma chi è Mattia Emme, il nuovo fidanzato di Gabriel Garko? Dopo la fine della relazione con Gabriele Rossi, l’attore italiano ha ritrovato il sorriso tra le braccia di un misterioso ragazzo moro e dagli occhi scuri. Su di lui però sono pochissime le informazioni, anche se a rivelare qualcosina di più ci ha pensato proprio Garko: “lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fai il modello come qualcuno ha scritto”.

DIRETTA/ Pontedera Reggiana (risultato finale 0-0): Siano salva i padroni di casa

Mattia non lavora nel mondo dello spettacolo e non è un modello. I due sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano intenti a fare shopping. “Sorridenti e felici, Gabriel e il suo Mattia, trascorrono una tranquilla mattinata insieme entrando e uscendo da alcuni negozi di accessori per la casa” scriveva il sito “Fanpage.it”. Una cosa è certa, Gabriel è innamoratissimo del suo compagno al punto da definirlo “è la persona giusta”.

LEGGI ANCHE:

INTER SI QUALIFICA AI QUARTI SE.../ Risultati con Porto: la maledizione dei Dragoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA