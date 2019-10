Mattia Ennas, 19enne morto a Cagliari/ Giallo su amica in spiaggia “non ero io”, ma…

Il caso del giovane 19enne, Mattia Ennas al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto. Chi è la ragazza che era con Mattia in spiaggia, a Cagliari, la notte tra il 24 ed il 25 agosto scorso? La trasmissione di Rai3 ripercorre l’intera vicenda: Mattia, mentre era con lei tra le 3 e le 4, viene derubato del cellulare e del portafogli. Poche ore dopo una telecamera lo riprende mentre entra in un palazzo, a circa 10 chilometri di distanza. Trascorre appena un minuto e 40 prima di vederlo precipitare giù da un piano alto. Mattia morirà sul colpo ma non è chiaro cosa sia potuto accadere in così poco tempo in quel palazzo e soprattutto quale ruolo avrebbe avuto la ragazza con la sua morte. Il giorno in cui il ragazzo neppure ventenne è morto, aveva postato diversi video sui social in compagnia di varie ragazze, ma non si sa se tra loro potrebbe esserci anche colei con cui ha trascorso anche la notte. “Ci vedevamo principalmente a ballare ogni sabato”, ha raccontato Sara, un’amica del ragazzo. Quel sabato però Sara non andò a ballare ma lui le disse che avrebbe avuto un appuntamento in spiaggia con una ragazza che però, a sua volta, nega di essere andata a ballare quella stessa sera. La stessa ragazza ha ammesso con sms alla mano al programma di Rai3 che quella sera non sarebbe andata a ballare per motivi di salute né lo avrebbe visto in spiaggia. A lei alcuni amici in comune avrebbero detto di “averlo perso di vista” dopo una rissa in un locale. Mattia, invece, sarebbe rimasto con altre ragazze.

MATTIA ENNAS, GIALLO SULLA MORTE DEL 19ENNE

Francesca è l’ultima ragazza ad aver visto Mattia Ennas quella sera. “Stava bene”, ha spiegato. “Era con me e con una mia amica, poi li ho persi di vista”. Ma chi è la ragazza con cui Mattia è stato in spiaggia? Dopo essersi resa disponibile ad incontrare l’inviata di Chi l’ha visto, cambia idea per poi ammettere al telefono solo di non averlo più visto dopo essere andata via alle 2.40. Eppure, una foto pubblicata dalla ragazza insieme a Mattia sui social risulta essere delle 3.13. Poco dopo la stessa la cancella misteriosamente. “Dopo la morte di Mattia di lei si sono perse le tracce, aveva cancellato il suo profilo social. Lei la mattina della morte aveva messo una foto su Instagram in spiaggia, poi cancellata, ma so che qualcuno ha fatto lo screen”, ha proseguito un’amica. La ragazza misteriosa, tuttavia, ha spiegato anche di essere stata anche lei, come Mattia, vittima di un furto in spiaggia mentre era con degli amici. Una coincidenza fin troppo strana. A rendere ancora più inquietante e sospetta la storia, anche la testimonianza del tassista con il quale Mattia, in lacrime, quella notte si sarebbe sfogato asserendo di essere stato derubato dagli amici della ragazza con cui era in spiaggia. “Piangeva e imprecava contro la ragazza”, ha riferito il tassista.

