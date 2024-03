Mattia Faraoni: “Mia moglie e mia figlia Chloe le mie due gioie”/ “Boxe non è sport violento”

Il grande lottatore Mattia Faraoni, campione di pugilato e kickboxing, è stato ospite degli studi di Storie Italiane: “Per me è un privilegio essere qui, appena sono stato invitato sono subito accorso”. Mattia Faraoni va spesso nelle scuole per parlare con i ragazzi: “Io vivo il dualismo fra attività sportiva e attività nelle scuole in cui incontriamo tante storie di persone vittime di bullismo o oggetto di presa in giro e di scherno. Ciò che cerchiamo sempre di affermare e di far capire alle persone che fare uno sport ti accende una passione e un obiettivo che è la cosa più importante per un ragazzo, vedi il futuro con un obiettivo, reagisci. Quando un ragazzo ha dentro un fuoco che gli si accende allora viene meno la voglia di prendere in giro un’altra persona. 4 o 5 ragazzi che stanno rincorrendo un sogno alle 5 del pomeriggio non si mettono a prendere in giro un altro ragazzo”.

Sul bullismo: “Ci siamo trovati tutti a subire angherie delle persone, ma siamo stati anche un po’ carnefici, bisogna non andare mai oltre, far capire la differenza fra scherzo e bullismo, e capire e valutare con chi ti stai relazionando, che magari è già debole e sta vivendo una difficoltà. Qualsiasi persona se viene guidata che può essere un prof, un maestro di sport, difficilmente può essere cattivo e poco sensibile”. Mattia Faraoni ha iniziato a 7 anni con il karate: “Un po’ per caso e sono stato fortunato perchè ho incontrato la mia passione. Piano piano questo interesse si è sviluppato e ho iniziato con l’agonismo e non mi sono mai arrestato”.

MATTIA FARAONI SULLA MOGLIE E LA FIGLIA

Mattia Faroni ha proseguito: “Il mio non è uno sport violento, spesso le persone sono un po’ ostili verso di noi, ma il nostro è uno sport duro e di contatto ma non di violenza che è un’altra cosa. La violenza sta nelle intenzioni di ciò che fai, la violenza non sta nel gesto sportivo e poi ci sono le regole”.

Mattia Faraoni è papà di una piccola bimba, Chloe: “Sono innamoratissimo, è un sentimento comune a tutti i padri e alle persone che sono felici, mia moglie Alessia e mia figlia sono un’ulteriore gioia, con mia moglie siamo sempre spalla a spalla… mia figlia ha tre anni ed è un vulcano. Quando ho scoperto che fosse femmina pensavo che sarebbe stata più mite e invece…”. Sul finale di puntata bella scenetta fra Eleonora Daniele e Mattia Faraoni che hanno mostrato qualche mossa alle telecamere.

