Mattia Fiaschini: morto italiano disperso in Australia/ Senza vita su Blue Mountains

E’ stato ritrovato morto Mattia Fiaschini. Il 24enne originario di Cesenatico, in provincia di Forlì, era sparito da mercoledì scorso, avvistato l’ultima volta sulle Blue Mountains, in Australia, catena montuosa che si trova ad ovest di Sydney. Dopo giorni di ricerche il corpo del giovane connazionale è stato rinvenuto purtroppo senza vita, come comunicato dalla polizia australiana attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale: “Il corpo di un italiano scomparso è stato trovato nelle Blue Mountains oggi. L’uomo, di 24 anni, era stato dichiarato disperso dopo essere andato a passeggiare vicino a Blackheath mercoledì 29 gennaio 2020. Verso le 14.30 (domenica 2 febbraio 2020), un gruppo di ricerca ha individuato un corpo vicino al Baltzer Lookout, nei pressi di Blackheath. È in corso un’operazione per recuperare il corpo. Sarà preparato un rapporto dal medico legale”.

MATTIA FIASCHINI MORTO IN AUSTRALIA: L’INTERVISTA DEL PADRE

Mattia aveva deciso di recarsi da solo sulle “montagne blu”, e giovedì, quando non si è presentato sul luogo del lavoro, è scattato l’allarme. Le ricerche erano iniziate nella giornata di venerdì, in una zona complicata in quanto gli smartphone non hanno campo e non si può quindi comunicare con “l’esterno”. Proprio quest’oggi il padre del ragazzo, Rodolfo Fiaschini, era partito alla volta dell’Australia, e chissà che lo stesso non abbia ancora ricevuto la tragica notizia. “Ci saremmo dovuti rivedere in febbraio – le parole di Fiaschini senior a Il Resto del Carlino, prima della notizia del ritrovamento del cadavere del figlio – sarebbe scaduto il visto di due anni e molto probabilmente sarebbe tornato. Tramite un amico era in contatto per andare a lavorare in provincia di Ferrara, mentre con un altro contatto avrebbe potuto trasferirsi a Londra, comunque è intenzionato a tornare in Europa”. Mattia, che vive a Sydeny da un anno, e lavora come barman e cameriere, era un amante delle escursioni, ma soprattutto un esperto, avendo scalato vette importanti. Evidentemente qualcosa deve essere andato storto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA