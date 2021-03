Mattia Fogarin, scomparso a Padova/ Il papà: “L’ho rincorso, ma lui era sconvolto”

A “Storie Italiane”, in occasione della puntata di oggi, mercoledì 31 marzo 2021, si è tornati a parlare del caso Mattia Fogarin, il ventunenne scomparso da Padova nelle scorse ore e del quale non si hanno notizie. Alle 9.45 i genitori del giovane, Marzia e Nicola, sono stati convocati in caserma dai carabinieri per provare a ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore prima che il giovane si dileguasse. Inizialmente si pensava che Mattia fosse andato via a piedi dalla casa di alcuni amici per tornare nella sua abitazione, mentre, in realtà, se n’era andato in bicicletta a mezzanotte e quarantacinque, impiegando tre quarti d’ora per tornare al domicilio e svegliare i genitori per rivelare loro che aveva commesso qualcosa di “irreparabile”.

MATTIA FOGARIN, SCOMPARSO DA PADOVA/ Genitori in lacrime: “Speriamo sia ancora vivo”

La mamma e il papà del ragazzo, al termine del colloquio con i militari, hanno asserito: “Stanno verificando qualsiasi spostamento che possa avere fatto mediante il telefono con le carte di credito”. Ci si sta concentrando particolarmente sui messaggi inviati dal suo smartphone e sulle chat. Peraltro, al termine della serata con gli amici, ha confessato di vivere un amore tormentato, non corrisposto: “Era semplicemente molto triste per ciò che gli stava succedendo, ma non ha dato segnali strani. Era timido e riservato, con questa ragazza si era trovato particolarmente bene e deve essere stato difficile per lui capire che le cose non sarebbero andate come avrebbe voluto lui”.

Scomparsa Alessandro e Stefano: “Sono in una comunità”/ Le mamme: “Tornate a casa”

MATTIA FOGARIN, I GENITORI: “NON SAPPIAMO NULLA”

La mamma di Mattia Fogarin, Marzia, ha dichiarato: “Il mio dubbio riguarda cosa possa avere fatto mio figlio da quando è tornato a casa. Non sappiamo nulla di ciò che possa avere fatto, ci ha svegliato all’una e mezza”. Il papà, Nicola: “Si può pensare qualsiasi cosa, gli amici lo avevano visto uscire con uno stato d’animo normale dalla loro casa, non capisco dopo che cosa gli sia passato per la testa nell’arco di 30-40 minuti. Non ci aveva mai svegliato nel cuore della notte: è entrato in camera, ha detto ‘Mamma devo dirti una cosa, ho fatto qualcosa di irreparabile'”. Poi è scappato, il padre ha iniziato a rincorrerlo, ma non è riuscito a raggiungerlo. “L’ho chiamato al telefono, ma lui non ha voluto dirmi niente, aggiungendo che dovevo tornarmene a casa perché altrimenti se la sarebbero presa anche con noi. Da quel momento non abbiamo più sue notizie”.

LEGGI ANCHE:

Scomparsa Mauro Romano, nuova lettera/ “E' stato rapito, so tutto, pronto a parlare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA