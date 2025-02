Mattia Fumagalli e Shaila Gatta ai ferri corti al Grande Fratello: lite in diretta

È ormai guerra aperta tra Mattia Fumagalli e Shaila Gatta al Grande Fratello. Dopo la lite della scorsa settimana, le ostilità sono proseguite nei giorni successivi e sono argomento di discussione anche nel corso della nuova diretta, durante la quale Mattia torna ad accusare Shaila e, più in generale, il suo gruppetto di essere ben poco inclusivi nei suoi confronti (e non solo!).

Di fronte a queste parole, Shaila ha lanciato nuove accuse a Mattia: “Non aveva niente da fare, voleva fare due video… Falso, falsissimo! Amore amore, si nasconde solo dietro grida e urla. Sono arrabbiata, perché poi vai ad affrontarli e non sanno cosa dire, quindi sì che sei una pecora, pecorissima!”

Mattia Fumagalli contro la coppia Shaila-Lorenzo: “Liti a favore di telecamera”

Mattia Fumagalli ha replicato a tono, ribadendo che il loro unico interesse è avere luce al Grande Fratello: “Sono loro che vivono di clip, di fare tutto questo cinema sempre… Si una prima donna, vuole sempre parlare di se stessa! Fa i monologhi, è la regina dei monologhi! Non chiedi mai niente a nessuno, non solo a me ma a tutti!” Il gieffino ha però fatto di più, lanciando accuse anche alla coppia Shaila-Lorenzo: “Avete una scaletta! Litigano e fanno pace sempre a favore di telecamera, ma anche di luci, che se sono belle spialla!” Nella discussione sono intervenuti anche altri gieffini, come Iago Garcia che ha accusato Lorenzo: “La verità è che hanno escluso Mattia solo perché hanno capito che non era a loro favore, quindi non gli interessa!” Applausi scroscianti in studio per l’attore spagnolo.

