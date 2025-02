Mattia Fumagalli, chi è il concorrente del Grande Fratello

Questa sera giovedì 13 febbraio 2025 andrà in scena su Canale Cinque una nuova puntata del Grande Fratello e tra i protagonisti troveremo Mattia Fumagalli, noto maestro di sci e volto social che questa sera racconterà più nel profondo la sua storia fatta di alti e bassi, di saliscendi, ma anche di tanta forza e voglia di riscatto. Per Mattia Fumagalli, da pochi giorni entrato nel loft più spiato d’Italia, sarà sicuramente l’occasione giusta per farsi conoscere ancora meglio dai telespettatori. Maestro di sci ai piani di Bobbio, in passato Mattia Fumagalli, che ha creato una social Agency, ha preso parte anche a diversi format televisivi, come Zelig, ma ha anche preso parte a Il contadino cerca moglie, oltre a lavorare anche come stilista per altri programmi.

Grazie al mondo dei social è riuscito a mettere in luce le sue qualità da showman, che sta simpaticamente mostrando anche nella casa del Grande Fratello.

Mattia Fumagalli e il suo rapporto con la moda: “E’ la mia colonna portante”

Il gieffino è inoltre un grande appassionato di moda, al punto che decise di lasciare casa per trasferirsi in quel di Milano quando era ancora giovanissimo. Mattia Fumagalli ha raccontato in una intervista concessa a Wl-Magazine come vive il legame con il settore, nel quale ha iniziato a collaborare ormai diversi anni fa:

“La moda per me è vita, è la mia colonna portante. Mi ha sempre affascinato tutto quello che sta dietro alla creazione di un abito, un accessorio, una collezione. Un esercito di persone che con le proprie mani riescono a creare delle vere opere d’arte” le parole di Mattia Fumagalli. Ha deciso di partecipare al Grande Fratello per mettersi in ricerca di emozioni nuove e perché no, di un po’ di visibilità in più agli occhi del pubblico che sta dimostrando di apprezzarlo.