Padre Mattia Fumagalli, il concorrente del Grande Fratello: “Via di casa da piccolo”

Tra i protagonisti della puntata di questa sera del Grande Fratello troveremo Mattia Fumagalli, il noto gieffino che ha attirato simpatia da parte del pubblico nelle scorse settimane. Della sua vita privata non ha parlato molto, Mattia Fumagalli è infatti piuttosto riservato sulle questioni di casa e ha confidato in alcune occasioni di aver lasciato presto il nido domestico per iniziare la sua esperienza a caccia dell’indipendenza. Dopo essere venuto al mondo nei pressi di Lecco, Mattia Fumagalli è sbarcato nel capoluogo lombardo, dove piano piano si è costruito la sua esistenza: “Nato nella bellissima cornice manzoniana del lago di Lecco. Ho vissuto in una piccola città di provincia, Valmadrera, fino ai 18 anni. Nel 2006 mi sono trasferito a Milano per frequentare lo IED e dove ancora risiedo”.

Del padre Mattia Fumagalli non ha parlato e tantomeno della madre, questa sera però potrebbe essere l’occasione giusta al Grande Fratello per aprire delle finestre rimaste chiuse fino ad oggi, sicuramente i telespettatori potranno scoprire molto di più sul concorrente.

Mattia Fumagalli e la svolta dopo il trasloco a Milano

Del padre Mattia Fumagalli, così come della madre, non è solito parlare e anche sui social non si trovano contenuti inerenti la famiglia del concorrente del Grande Fratello. Il gieffino preferisce tenere lontana dai riflettori la sua vita privata e anche per questo è tanta la curiosità in vista della puntata di questa sera del reality Mediaset.

Mattia Fumagalli infatti si aprirà e racconterà alcuni fasi della sua vita, il noto maestro di sci e volto social, che dopo essere andato a vivere a Milano ha dato vita alla sua carriera, fondando anche una social media Agency, dal 2010 invece lavora come maestro di sci, oltre ad aver lavorato per diverse trasmissioni anche sul piccolo schermo.