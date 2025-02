Mattia Fumagalli ha un ex fidanzato? Come stanno le cose

Tra i concorrenti entrati nelle ultime settimane al Grande Fratello troviamo anche Mattia Fumagalli, noto volto social e maestro di sci, entrato nel cuore degli italiani da quando ha varcato la porta rossa. Ma cosa sappiamo della vita privata di Mattia Fumagalli? Non molto in realtà, visto che il gieffino, dichiaratamente gay, non si è sbottonato troppo riguardo alle sue questioni, preferendo prendersi tempo, insomma, si scoprirà con il passare delle settimane, sappiamo che è un grande appassionato di moda e per adesso non è dato sapersi se il suo cuore sia libero oppure ci sia già una persona.

Nessuna certezza, intanto Mattia Fumagalli questa sera giovedì 13 febbraio 2025 avrà la possibilità di raccontare la sua storia al pubblico, dove sicuramente potrebbe aprirsi più del solito ed esternare parti della sua vita che in pochi hanno avuto modo di conoscere fino a questo momento.

Mattia Fumagalli punta un fidanzato al Grande Fratello?

Durante il filmato di presentazione al Grande Fratello, prima di varcare la porta rossa, Mattia Fumagalli si è definito lunatico, egocentrico e prima donna”. Il suo talento nascosto è quello di non azzeccare mai il momento giusto, tanto che si è professato “la regina delle figure”, caratteristiche che potrebbero tornare a bussare anche nella vita privata e nei rapporti con gli altri.

Intanto per il momento Mattia Fumagalli ha dato l’impressione di volersi guardare intorno nella casa del Grande Fratello, chissà che per lui non possa nascere qualche bella occasione con i compagni di gioco nel loft più spiato d’Italia. Intanto il volto social e maestro di sci, che abbiamo visto già in passato sul piccolo schermo prendere parte a Zelig come inviato tra il pubblico, si gode l’avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini.