Dopo essersi lamentato più volte nella scorsa puntata del Grande Fratello per non essere al centro dell’interesse dei coinquilini, Mattia Fumagalli è stato convocato a sorpresa dagli altri gieffini per un’intervista improvvisa. Tutto è successo in una serata tranquilla, dove una serie di domande iniziate per gioco è finita in qualcosa di estremamente profondo. Amanda Lecciso e Helena Prestes hanno voluto organizzare insieme ad altri concorrenti un’intervista per aiutare Mattia Fumagalli ad emergere.

La lite della puntata di Giovedì 20 febbraio al Grande Fratello aveva fatto il giro del web. Shaila Gatta e Mattia si erano scontrati in modo piuttosto acceso e il ragazzo si era lamentato che nessuno gli aveva mai fatto domande personali sulla sua vita. In particolare l’ex velina e il suo gruppo composto da Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli sono stati al centro dell’attenzione, considerati da Fumagalli solo interessati al gioco e poco alle persone. Per aiutarlo, un finto talk show con Stefania Orlando come conduttrice. Andiamo a scoprire cos’è uscito dalle domande a Mattia Fumagalli.

Mattia Fumagalli al Grande Fratello, emozione durante l’intervista: “Sono felice di essere qui”

Aiutata da Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando ha condotto una finta trasmissione che ha avuto come oggetto l’intervista a Mattia Fumagalli, per l’occasione chiamato con il nome di “Fumagalla“. Dopi qualche domanda leggera all’inizio, Zeudi Di Palma ha iniziato a far uscire tematiche più profondi come ad esempio la questione amorosa e sentimentale: “Ti sei mai innamorato o hai mai amato?“, gli chiede. Lui inizia ad emozionarsi ma risponde in modo molto sincero spiegando di essere stato innamorato molte volte, ma di non essere mai stato amato. Da lì, iniziano una serie di conversazioni sull’amore e ognuno dice la sua.

Alcuni credono che l’amore debba essere visto solamente come un completamento di sè stessi, altri non concordano e pensano che debba essere semplicemente un valore aggiunto per la persona. Mattia Fumagalli risponde ai concorrenti emozionandosi e dicendo loro di essere molto contento della sua esperienza al Grande Fratello, un’avventura che secondo lui lo sta aiutando molto a capirsi di più. Oltretutto, parlando della sua omosessualità, Mattia Fumagalli spera che molti da casa potranno riconoscersi nella sua esperienza per avere finalmente il coraggio di vivere la vita in totale libertà essendo sè stessi.