È guerra tra Mattia Fumagalli e Chiara Cainelli al Grande Fratello: cosa si sono detti

Sembra ormai archiviata ogni possibilità di un rapporto tra Mattia Fumagalli e Chiara Cainelli nella Casa del Grande Fratello. Il maestro di sci, nel corso dell’ultima diretta, ha evidenziato il suo disappunto nei confronti del gruppetto capitanato da Lorenzo e Shaila, accusandoli di pensare solo al gioco e di esser stati poco accoglienti nei suoi confronti. Dopo la diretta, gli scontri hanno avuto seguito, ma è stata Chiara a finire nel mirino di Mattia.

La prima a lanciare critiche è stata proprio Chiara Cainelli, arrivando a definire Mattia una ‘prima donna’ che ‘pretende attenzioni’: “A me di lui non piace la pretesa. – ha esordito – Secondo me, nella vita niente è dovuto, le cose si conquistano. Non mi piace chi pretende l’attenzione, chi pretende di essere conosciuto, chi pretende domande. Ha questi atteggiamenti da diva, e io con le prime donne non mi ci trovo. Lui voleva il suo momento di luce e da diva.”

Mattia contro Chiara: “Ha tre personalità diverse!”

Parole che in parte Chiara ha detto anche al diretto interessato, durante una chiacchierata di gruppo al Grande Fratello. Di fronte a tali accuse, il maestro di sci è poi sbottato in confessionale: “Parla lei di me che io ho visto 3 Chiare diverse, 3 personalità diverse! – ha tuonato – A me fa ridere che lei dica che pretendo, detto da una che si siede sul tavolo per farsi vedere… è un’antipatica arrogante! Fossi stato non umile, mi sarei messo sul trono anch’io, sul tavolo come lei, mi sarei appoggiato come una Cleopatra e mi sarei messo a parlare come faceva lei.” Così ha concluso con un’ultima stoccata: “Da come si comporta, credo che è entrata qui con un bel tacco 13 per dire ‘Io sono una viperella, un serpente che morde’. Come sei entrata, scusa? Strisciando forse!”