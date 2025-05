Quella che sembrava essere un’amicizia indissolubile è diventata all’improvviso tutt’altro, con reazioni strane da parte dei protangonisti. Stiamo parlando di Mattia Fumagalli e di Helena Prestes che nella casa del Grande Fratello avevano creato un gran bel rapporto. Addirittura, quando lui era rientrato dopo l’eliminazione per un semplice saluto, aveva deciso di rivedere solo Helena e nessun altro, inondandola di complimenti per via del suo dolcissimo carattere.

Di conseguenza, se era amico di Helena Prestes non poteva esserlo di Shaila Gatta dato che i due hanno sempre ‘frequentato’ gruppi diversi nel corso del reality. Ma il maestro di sci ha lasciato tutti a bocca aperta dopo i suoi avvistamenti con Shaila Gatta, prendendo quasi per assodao che Mattia avesse tradito la sua amata: “Le persone sbagliano. Io per primo”, ha detto l’ex concorrente sui social, rispondendo alle acccise di tradimento nei confronti di Shailla Gatta. “Ma credo fermamente nel diritto alla rinascita. Alla seconda, alla terza, alla quarta possibilità. Perché chi non dà spa”.

Mattia Fumagalli choc: “Ho vissuto l’esclusione sulla mia pelle“

“Io non ho mai giustificato comportamenti scorretti, ma ho sempre scelto di credere che dietro ogni maschera ci sia una storia. Spesso dolorosa. Spesso taciuta“, così ha proseguito poi l’ex concorrente del Grande Fratello, certo di essere sempre stato schietto e coerente nei confronti di Helena Prestes. I due erano ormai amici inseparabili e di certo il pubblico non si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere. Durante il messaggio Mattia Fumagalli sottolinea di essere sempre stato escluso e di sapere bene sulla sua pelle l’importanza di ambienti inclusivi: ” avere la maturità e il coraggio di ascoltare, anche solo per capire.”, dice riferendosi a quello che è successo con la Prestes. Lui proprio non ci sta: le critiche lo sconvolgono e le trova ingiuste.