Mattia Fumagalli, bilancio dopo il Grande Fratello: “Mi sono riscoperto”

L’esperienza nella casa del Grande Fratello è durata pochissimo per Mattia Fumagalli, che all’interno del gioco ha stretto diverse amicizie che si porterà nella vita reale, come quella con Helena ma anche con Jessica, la vincitrice, con Javier Martinez e con Pamela Petrarolo. Il maestro di sci è stato all’interno della casa solo per poco ma, nonostante ciò, porta fuori un bellissimo ricordo come confermato attraverso un post Instagram, dove ha voluto fare un bilancio del suo percorso nel reality.

“Ci sono esperienze che, pur durando poco, lasciano un’impronta eterna. Il Grande Fratello è stato per me questo” ha scritto l’ex concorrente, che ha poi spiegato di aver accolto al volo questa possibilità incredibile che gli è stata data, rimanendo sempre sé stesso anche davanti alla telecamera. E ancora, il maestro di sci ha spiegato di aver “raccontato spezzoni della mia vita che non avevo mai avuto il coraggio di svelare… e in quel raccontarmi, mi sono riscoperto”.

Mattia Fumagalli e il “lieto fine”: “Hanno vinto i buoni, ne sono felice”

Mattia Fumagalli ha così proseguito il suo pensiero in merito al suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello: “Un’avventura vera, fatta di emozioni, fragilità e umanità”. Nel reality, nonostante il contesto e la dinamica del gioco non sempre permettano di instaurare rapporti profondi e soprattutto sinceri, ha conosciuto amici veri e ricevuto l’apprezzamento del pubblico.

E, sempre nello stesso post Instagram, ha aggiunto che in questa storia c’è stato un lieto fine. “Perché, come ho sempre detto: “Mi piacerebbe vedere un mondo dove ogni tanto vincono i buoni.” E questa volta, in questo piccolo mondo chiamato Grande Fratello… i buoni hanno vinto. E io, dal cuore, ne sono felice”, ha concluso l’ex concorrente, felice dunque per la vittoria della sua amica Jessica Morlacchi.

