Mattia Fumagalli e il racconto del coming out: la reazione dei genitori

Al Grande Fratello, nella puntata di stasera, viene raccontata la storia personale di Mattia Fumagalli, una delle recenti new entry. Il concorrente negli ultimi giorni ha ripercorso alcuni frangenti della sua vita e, confidandosi con alcuni coinquilini, ha ricordato di quando fece coming out in famiglia, rivelando ai genitori la sua omosessualità. Se la madre ha accettato subito di buon grado, con il padre il percorso è stato un po’ più complicato e questo ha fatto parecchio soffrire il maestro di sci.

Javier Martinez e Helena Prestes in crisi al Grande Fratello?/ Lite furiosa in diretta, lei: "Mi hai ferita"

Prima del coming out, Mattia ha ricordato i momenti di difficoltà a scuola, quando veniva escluso dalla classe, e di quando si rifugiava nella soffitta di casa per “tantissimi anni, accendevo Britney e mi sentivo anche un po’ lei. Quello mi ha tenuto vivo“. Ora le cose sono però cambiate e, anche sull’ambiente di lavoro, ammette di essere stato pienamente accettato: “Vedere l’amore anche delle altre persone, dei maestri, che mi accettano e scherzano con me, che mi accolgono…“.

Mariavittoria nomina Alfonso D'Apice al GF, lui sbotta: "Poco coraggiosa"/ Anche Chiara la attacca: è lite!

Mattia Fumagalli riabbraccia papà Carlo al Grande Fratello: l’incontro emozionante

Per lui arriva però una sorpresa davvero speciale nella puntata del Grande Fratello di stasera, un incontro inaspettato proprio con il padre Carlo. Da parte sua arrivano parole dolcissime e un discorso commovente: “Tornando indietro a quegli anni, ho fatto un grosso sbaglio: quello di non capire il tuo orientamento, di non esserti stato vicino. Di questo me ne rammarico. Adesso voglio dirti che sono fiero, sei una persona trasparente: diversi sono gli altri, non sei tu. I bulletti sono diversi, tu sei trasparente e hai rispetto delle persone, una gentilezza ed educazione enormi“.

Lorenzo e Shaila accusano Mariavittoria:"Hai tradito la nostra amicizia!"/ "Quelle cose dette su di noi..."

Papà Carlo gli promette che sarà sempre al suo fianco e gli lancia un altro messaggio di incoraggiamento: “Non avere problemi con me e quanto ti dico che, oltre a padre sono un amico, devi credermi: vai avanti così che sei un grande“. Ricordando i silenzi del passato, quando il concorrente non rivelava mai nulla del suo orientamento sino al coming out, il padre gli rivolge ora delle scuse: “Non oso pensare a quello che hai passato. Tu non mi dicevi niente, ti tenevi tutto dentro. Ora sono qui perché meriti che io ti chieda scusa per quel periodo“.