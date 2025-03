Ultimo ‘graffio’ di Mattia Fumagalli prima di lasciare la casa del Grande Fratello; poco prima di subire il verdetto del pubblico e dunque l’eliminazione definitiva dal reality si è infatti scontrato con Chiara Cainelli per alcune incomprensioni subentrate nel corso della settimana. In linea con quanto mostrato nel corso della sua breve esperienza il concorrente si è distinto per la sua irriverenza anche nel momento della lite.

Striscia la Notizia smaschera il Grande Fratello? La verità su Helena Prestes/ "Ripescaggi e pessimi esempi"

A prendere per prima la parola è stata Chiara Cainelli che, dopo aver visionato una clip riassuntiva ed aver ascoltato una battuta di Mattia Fumagalli sul lavoro da cubista ha esordito: “Comunque ti posso dire che il lavoro da cubista mi ha dato da mangiare per tanti anni”. Immediata la replica dell’ormai ex concorrente del Grande Fratello con una buona dose di ironia: “Ragazzi ma non si può più dire niente, era totalmente ironico e per sdrammatizzare; non volevo attaccare il tuo lavoro, viva le cubiste e poi ero il primo a salire sul cubo dopo due Gin Tonic!”. Mattia Fumagalli ha anche aggiunto, a proposito delle ‘accuse’ sul suo atteggiamento diverso quando si accendono i riflettori della prima serata: “E’ normale che sono diverso tra la quotidianità e la diretta… Scusa Helena mi dici cosa devo dire? Perchè loro dicono che mi suggerisci!”.

Jessica Morlacchi critica Lorenzo al GF: "Urla e non sa quando stare zitto"/ "Non doveva dire m*rda a Shaila"

Chiara Cainelli, ‘tafferugli’ con Mattia Fumagalli ma poi si scusa: “Non volevo attaccarti…”

Lo scontro tra Mattia Fumagalli e Chiara Cainelli al Grande Fratello prosegue ancora con qualche battuta da parte di entrambi: “Tu sai solo parlare in puntata perchè quando eravamo lì non hai detto mezza parola”. Tempestiva ancora la replica del concorrente: “Che ti devo dire, voi vi dite la Divina Commedia tutta la settimana e poi arrivate qui e state zitti; a me piace di più accendermi in puntata!”. Per quanto tra i due l’idillio sembra tutt’altro che prossimo a sbocciare, arrivano comunque le scuse da parte di Chiara Cainelli per il comportamento avuto durante una discussione in settimana: “Se ti sei sentito attaccato per il mio comportamento ti chiedo scusa, non era mia intenzione”.