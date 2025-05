Mattia Fumagalli ne ha per tutti. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato intervistato da Pamela Petrarolo nella sua rubrica social ‘L’angolo Malala’ e si è espresso senza riserve su alcuni ex compagni d’avventura. L’ex di Non è la Rai ha chiesto subito a Mattia chi è, per lui, il più falso dell’ultimo GF, e senza pensarci lui ha fatto il nome di Lorenzo Spolverato. “Il più ipocrita? Shaila!” ha poi aggiunto in collegamento telefonico.

L’intervista è poi proseguita con un commento sulla vittoria di Jessica Morlacchi: “Ha vinto la rinascita!”, ha ammesso Mattia Fumagalli, a cui è stato chiesto cosa ne pensa del fatto che Zeudi Di Palma non sia stata invitata a Verissimo a causa del suo fandom. “Hanno fatto bene a non invitarla!” ha risposto l’ex gieffino, trovandolo giusto l’esclusione dell’ex gieffina a causa dell’aggressività del suo fandom, lo stesso che è arrivato a minacciare anche lui.

Mattia Fumagalli critica Zeudi Di Palma e il suo fandom: “Ho ricevuto minacce di morte”

Mattia Fumagalli ha infatti rivelato di aver ricevuto minacce di morte da parte del fandom di Zeudi Di Palma: “A parte le minacce di morte, mi hanno detto che dovrebbe ritornare il bullismo per portarmi a essere messo da parte, che sono un c*glione. – ha dichiarato il maestro di sci, aggiungendo che – Me ne hanno dette di tutti i colori. Non potevo più esprimere una mia opinione personale.” Ha quindi aggiunto di essersi inoltre risentito del mancato intervento della stessa Zeudi di fronte all’atteggiamento dei suoi follower: “Mi sono posto più volte questa domanda“, ha aggiunto sulla questione Fumagalli, chiudendo l’argomento.