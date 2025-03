Mattia Fumagalli torna al Grande Fratello: sorpresa a Javier Martinez

Gradito ritorno al Grande Fratello nella puntata di questa sera; dopo l’eliminazione della precedente diretta, Mattia Fumagalli torna tra le quattro mura della Casa per una breve apparizione e per un motivo ben preciso, salutare Javier Martinez. L’insegnante di sci si è infatti rammaricato di non aver potuto salutare per bene il pallavolista argentino, suo grande amico, prima di abbandonare la Casa lunedì sera in seguito all’eliminazione.

“Mi sono dimenticato di salutare qualcuno a caso!“, commenta ironico l’ex inquilino nascosto nella camera da letto, all’insaputa di tutti. Poi, confidandosi con Alfonso Signorini sulla simpatia che nutre verso Javier, ammette: “È quella passione di quei Bronzi di Riace scolpiti nel marmo, con quello sguardo penetrante. Non l’ho salutato come si deve!“. Il conduttore a quel punto lo invita a nascondersi in un posto della camera molto particolare: una tenda blu, dietro la quale spesso Javier e Helena si concedono i loro momenti di intimità.

Mattia Fumagalli si nasconde dietro la tenda in camera, poi riabbraccia Javier Martinez

Alfonso Signorini a quel punto invita Javier Martinez a raggiungere la stanza da letto, dove all’insaputa del concorrente è nascosto Mattia Fumagalli. Dopo aver tergiversato un po’ e avergli fatto alcune domande, il conduttore spiega al pallavolista che c’è una persona arrivata appositamente per salutarlo. A quel punto, da dietro la tenda, Mattia inizia a muoversi, sino ad uscire allo scoperto, correre verso Javier e abbracciarlo: “L’ultimo desiderio che volevo!“.

Successivamente Fumagalli ammette di aver avuto una lunga “contesa” con Helena Prestes, simpaticamente conclusa con la vittoria della modella, che è alla fine riuscita a fare breccia nel cuore di Javier. Anche la stessa Helena raggiunge la stanza da letto e riabbraccia Mattia, con cui ha costruito un bellissimo legame di amicizia.

