Lory Del Santo è arrivata al Grande Fratello per fare dei veri e propri casting ad alcuni dei concorrenti della Casa. Tra questi non poteva mancare Javier Martinez, che ha vestito il ruolo del ragazzo ‘da sedurre’. A doverlo conquistare non è stata una delle gieffine, né tantomeno la sua fidanzata Helena Prestes, bensì Mattia Fumagalli! L’ex concorrente del Grande Fratello, per molti spettatori uscito troppo presto dalla Casa, ha fatto il suo ritorno dopo l’eliminazione, per la seconda volta, per mettersi a disposizione di una nuova gag.

Mattia Fumagalli corteggia Javier Martinez al Grande Fratello: la gag in diretta con Lory Del Santo

Così, in costume da bagno, ha inscenato un corteggiamento sprezzante verso Javier Martinez, tra battute esilaranti e risate generali. Sul finale ha quindi invitato il pallavolista a “vedere i suoi ortaggi”, poi la scena si è conclusa con un abbraccio scenografico voluto dalla regista, Lory Del Santo, che ha applaudito con gioia alla prestazione dei due attori improvvisati. “Bravissimi”, ha commentato, prima di andare via promettendo di pensare ai provini per il suo prossimo lavoro. (Qui il video della scena)