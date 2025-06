Mattia Furlani, lunghista olimpionico è nato nel 2005 a Marino. Da piccolissimo mostra un grande interesse per l’atletica leggera e supportato dai genitori inizia a praticare il salto in alto anche se nella sua vita ha giocato anche a pallacanestro. Ad ogni modo, diventa presto un vero talento che inizia a vincere due medaglie d’oro per il salto in lungo senza fare apparentemente alcuna fatica. Data la sua bravura molti si sono chiesti qualcosa in più sulla sua vita: è fidanzato? Che rapporto ha con i genitori?

Partiamo proprio da loro, i genitori di Mattia Furlani. Si tratta di Marcello Furlani e di Khadidiatou Seck entrambi impegnati nel mondo dello sport. Il padre è un ex saltatore in alto mentre la mamma è un ex velocista di origini senegalesi. Entrambi hanno raggiunto livelli molto alti nello sport che di conseguenza hanno portato Mattia ad avere davanti un grande esempio di cosa significa impegnarsi a raggiungere risultati soddisfacenti. Nella vita dell’atleta c’è poi un’altra persona importante, la fidanzata Giulia Colonna. Andiamo a scoprire chi è.

Mattia Furlani, la fidanzata Giulia Colonna: “Sei immenso, ti amo”

“Sei immenso, ti amo“. Queste le parole che apparivano in una dedica a Mattia Furlani da parte della fidanzata Giulia Colonna, che spesso lo segue durante gli allenamenti e le gare. Innamoratissimi dal 2024, i due condividono la passione per lo sport anche se lei è una centometrista specializzata nella corsa. Nel tempo, hanno deciso di fidanzarsi mantenendosi però ben distanti dalle telecamere e tenendo la loro relazione segretissima. Sui social, infatti, non compaiono spesso foto dei due assieme ma solo dei risultati sportivi.