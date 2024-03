Mattia Galamini, allenatore pulcini aggredito da genitore calciatore/ “Mi ha picchiato, ho denunciato”

A Uno Mattina la vicenda scioccante dell’allenatore dei pulcini del Mezzano, che è stato aggredito e mandato in ospedale da un genitore di un ragazzo della sua stessa squadra. “Sabato pomeriggio – ha raccontato Mattia Galamini – quando ho sostituito in bimbo che aveva scarpe troppo larghe e bisognava stringergliele; il genitore si è avvicinato alla panchina e mi ha aggredito verbalmente e poi fisicamente me e all’altro allenatore. Non si era mai spinto fino a questo punto”.

Cervicale, sintomi, cause e come guarire/ Prof. Santilli: “Rimedi a casa? Acqua calda o il fon”

“Le altre persone sono intervenute prontamente per aiutarmi, i bimbi sono rimasti scioccati e il mio pensiero va a loro e al figlio del genitore in questione che sono le vittime totali”. il giovane allenatore ha deciso di denunciare: “Ero in dubbio per l’incolumità del bimbo perchè a rimetterci è anche lei per forza di cose, ma ho pensato che l’unico modo per fare un po’ di prevenzione a riguardo è raccontare questi episodi. Con i genitori ho avuto un confronto in ospedale, loro mi hanno fatto le loro scuse, io le ho apprezzate ma per me era un episodio troppo violento e ingiustificabile, ho subito la frattura dell’anulare sinistro”.

Totò Cascio, la grave malattia agli occhi/ "Oggi percepisco solo luci, sono abbastanza autonomo"

MATTIA GALAMINI, ALLENATORE PULCINI AGGREDITO E GENITORI SEMPRE PIÙ AGGRESSIVI: NE PARLA SCICOLONE

Genitori sempre più aggressivi e invadenti e a riguardo ne ha parlato anche la professoressa Sandra Scicolone dell’associazione nazionale presidi: “Mi è capitato di essere aggredita e minacciata, ad esempio minacciare di bruciare la scuola e me, è capitato… ma anche atteggiamenti oltraggiosi verso i presidi, gli episodi stanno diventando troppo numerosi e preoccupanti, è intervenuta anche una legge per rendere un’aggravante il fatto che i reati siano consumati dai genitori verso il personale scolastico che al momento è in una posizione di trincea”.

Chiara Martegiani: “L'endometriosi malattia invalidante”/ “Valerio Mastrandrea? Io l'uomo di casa”

“Noi abbiamo casi molteplici registrati anche di violenza verbale per non parlare di minacce, due colleghe ieri hanno ricevuto minacce dai genitori solo per aver denunciato ai servizi sociali una serie di deficit gravi dei genitori verso i loro figli”.

MATTIA GALAMINI, ALLENATORE PULCINI AGGREDITO E GENITORI SEMPRE PIÙ AGGRESSIVI: COME SE NE ESCE?

Come si può trovare un’alleanza fra scuola e genitori? Chiede quindi Massimiliano Ossini, il conduttore di Uno Mattina: “E’ il riflesso di una società disgregata e in crisi, la crescente violenza di certe manifestazioni e le famiglie non sono più in grado di assolvere, e la politica non è più in grado di offrire risposte, dobbiamo interrogarci tutti quanti, quali sono gli errori, dove sono le interferenze nella relazione”.

“Uno dei modi per capire come risolvere la problematica è la dispercezione della scuola che deve venire meno, la scuola è un alleato costante, se segnalano dei fatti è perchè si vuole venire incontro alle difficoltà di qualcuno, non è un dito accusatorio ma un cercare di risolvere il problema, ognuno mantenendo il suo ruolo”. Mattia Galamini, allenatore di Pulcini della squadra di Mezzano, ha concluso: “Tornerò ad allenare i miei bambini”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA