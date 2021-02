Mattia Garufi: “Amo Francesca Cipriani”/ Proposta hot dopo La pupa e il secchione!

Mattia Garufi è stato uno dei protagonisti di questa edizione de “La pupa e il secchione e viceversa“, il programma condotto da Andrea Pucci che stasera giunge al termine con la finalissima. Il suo percorso si è interrotto purtroppo dopo poco ma è bastato per realizzare il suo sogno: incontrare Francesca Cipriani. Lo confessa in diretta su RTL 102.5 News al giornalista Francesco Fredella: “Onestamente ammetto che le pupe erano tutte bellissime e fantastiche, però io sono attratto particolarmente dalla conduttrice: Francesco Cipriani.”

Un colpo di fulmine esistente ormai da lungo tempo: “Io me ne innamorai la prima volta che la vidi, infatti quando poi l’ho vista dal vivo per la prima volta è stato uno shock!” ha confessato il Pupo. Così ha lanciato in diretta radio l’appello: “Francesca conosciamoci, dammi un’occasione perché durante il programma non me l’hai data!”

Mattia Garufi e la proposta piccante per Francesca Cipriani: “La inviterei a casa mia…”

Mattia Garufi si dice pronto a conquistare Francesca Cipriani e sa già dove la porterebbe per il primo appuntamento: “La inviterei a casa mia per una cena romantica. – e specifica – Io sono un grande cuoco, vivo da solo. – ma chiarisce che sarebbe un galantuomo – sono un ragazzo tranquillo…” In diretta radio, l’ex pupo ha poi ricordato la sua partecipazione a Ex on the beach “è il programma che mi ha fatto entrare in questo mondo. – tuttavia precisa di avere ora un sogno molto grande – A questo punto però il mio sogno è diventare attore, mi piacerebbe tantissimo. È sicuramente un percorso difficile, bisognerà studiare recitazione.”



