Mattia, Jessica e Nicole: chi soni i figli di Totò Schillaci

Caterina Balivo torna in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con una nuova puntata de La volta buona: tra gli ospiti che interverranno nel suo salotto troviamo anche Jessica Schillaci, figlia del compianto Totò Schillaci, che omaggerà il ricordo del padre attraverso racconti indubbiamente emozionanti. L’ex calciatore ed eroe dei Mondiali di Italia ’90 ha vissuto diversi importanti amori nella sua vita ed è diventato padre di 3 figli: Mattia, Jessica e Nicole.

I primi due figli, Mattia e Jessica, sono nati dal primo matrimonio con l’ex moglie Rita, celebrato nel 1987 sino alla separazione avvenuta negli anni ’90. Del primogenito Mattia si sa che è piuttosto lontano dai riflettori dello spettacolo e della televisione: al momento vivrebbe in Portogallo, dove ha approfondito gli studi specializzandosi in Odontoioatria. La secondogenita Jessica è invece forse la figlia più conosciuta: lavora come infermiera e nel tempo libero coltiva anche la passione per la scrittura, gestendo un blog personale in cui condivide con i suoi seguaci racconti e riflessioni.

Totò Schillaci, l’amore per la famiglia e i figli

Soffermandoci sempre sui figli di Totò Schillaci, c’è poi la terzogenita Nicole, la più piccola di casa, nata dalla relazione tra l’ex calciatore e una donna di nome Prisca, conosciuta durante un breve periodo vissuto in Svizzera. Della ragazza non si hanno sufficienti informazioni a riguardo: anche lei, come il primogenito, è lontana dai riflettori dello spettacolo e della televisione e ha sempre conservato un basso profilo.

Totò Schillaci è sempre stato molto legato alla sua famiglia e ha sempre vissuto e seguito da vicino, con grande presenza e attenzione, il percorso di crescita dei suoi figli. L’ultima storia d’amore dell’ex attaccante è stata quella con la moglie Barbara Lombardo, con la quale non ha avuto figli: con lei ha anche partecipato alla decima edizione di Pechino Express fra le coppie di concorrenti.

