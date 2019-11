Mattia Marciano e Carolina Stramare fidanzati?/ Dopo Ramazzoti e Alessio Falsone…

Alessio Falsone è l’ex fidanzato di Carolina Stramare. Questo è quanto. In molti lo avevano già preventivato perché spesso succede che quando una ragazza arriva sul palco di Miss Italia spesso, dopo qualche giorno, rimane single. Sarà l’effetto dei riflettori o forse i mille impegni a cui si vanno incontro, fatto sta che anche per la neo Miss Italia 2019 Carolina Stramare è accaduto lo stesso. Solo qualche giorno prima di prendere parte al concorso, la bella morettina era apparsa sui social avvinghiata al suo fidanzato al grido di “Il mio angelo caduto dal cielo” ma sbirciando bene i loro profili tutto lasciava pensare che la loro privacy venisse prima di ogni cosa visto che non erano presenti nemmeno baci mozzafiato e coccole a letto. Il bell’Alessio ha accompagnato Carolina a Jesolo e nelle storie su Instagram ha mostrato l’interno dello studio rivelando la sua presenza ma dopo il concorso tutto è finito. Nessuno ha commentato con amarezza quanto è successo ma i pettegolezzi non sono mancati.

L’ADDIO AD ALESSIO FALSONE E IL PRESUNTO FLIRT CON EROS RAMAZZOTTI

In molti hanno attribuito l’addio di Carolina Stramare ad Alessio Falsone ad Eros Ramazzotti. Proprio lei aveva rivelato che il cantante le aveva scritto in privato su Instagram per congratularsi con lei per la sua vittoria e invitarla ad un suo concerto. Subito si è parlato di un possibile flirt alla luce del fatto che Eros Ramazzotti era da poco single dopo l’addio di Marica Pellegrinelli ma poi non si è visto o non si è parlato di niente di concreto. La stessa Miss ha minimizzato la cosa parlando solo di complimenti relativi alla sua vittoria e che non c’era alcuna malizia nell’invito di Eros Ramazzotti svelando che, appena ne avrebbe avuto occasione, avrebbe partecipato ad uno dei suoi concerti: “Eros Ramazzotti mi scrisse successivamente alla proclamazione, per congratularsi, visto e considerato che più volte io l’ho nominato raccontando i significati dei miei tatuaggi. Sulla caviglia ho tatuata una frase di una sua canzone, Mamarà (che lui dedicò a sua madre) per mia mamma, mancata tempo fa. Tutto qui. Mi spiace la malizia che viene messa in questo argomento…“. Storia chiusa quindi? Sembra proprio di sì visto che, come si suol dire, tra i due litiganti, il terzo gode, e chi è costui?

MATTIA MARCIANO E’ IL SUO ATTUALE FIDANZATO?

Da dietro l’angolo ecco spuntare un volto noto al pubblico di Canale5 ovvero Mattia Marciano. L’ex tronista di Uomini e donne è stato avvistato proprio al fianco di Carolina Stramare e le loro foto hanno già tappezzato il web e i settimanali. Al momento non c’è niente di compromettente che prova una loro relazione stabile e seria ma sono alcune fonti vicino alla presunta coppia che rivelano del loro colpo di fulmine e di come i due facciano di tutto per vedersi appena i loro relativi impegni lo permettano. Oggi Carolina Stramare sarà ospite a Vieni da Me nel salotto di Caterina Balivo e chissà se a quel punto rivelerà qualcosa di più sulla sua vita privata o meno. Su Di Più tv si legge: “Mattia e Carolina cercano di vedersi appena possono ma non è sempre facile: perché lei è presissima dai suoi impegni da Miss Italia in carica, su e giù per l’Italia, tra treni, aerei, eventi, ospitate in televisione e servizi fotografici. Mattia, invece, pur essendo ancora molto popolare grazie a Uomini e Donne, porta avanti con grande impegno, a Napoli, il suo lavoro di dentista, lo stesso che aveva prima di diventare famoso in tv”.



