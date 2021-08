Mattia Marciano, grave lutto: morto il suocero/ L’ex di Uomini e Donne: “Straziante”

È un momento di grande dolore per Mattia Marciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un lungo post in cui annuncia la morte di suo suocero. L’uomo, padre della sua fidanzata Camilla, era per lui un punto fisso, una presenza molto importante nella sua vita, come racconta nel lungo post. “Nella mia vita ho avuto pochi punti di riferimento, poche le persone su cui ho potuto contare davvero, ma da un anno, da quando il destino mi ha concesso di conoscerti, tutto è cambiato”, ha esordito Mattia nel toccante addio al suocero.

L’ex tronista racconta un rapporto di grande stima e fiducia tra loro: “Eri fiero di me e lo facevi traperale, […] Eri felice che Camilla stesse al mio fianco, felice della nostra felicità”. Camilla e Mattia sono legati dal 2020, una storia d’amore nata dopo le delusioni del tronista prima con Vittoria Deganello, poi con Carolina Stramare.

Mattia Marciano, l’addio al suocero: “Sei andato via in un modo straziante”

Alla fine del lungo messaggio d’addio a suo suocero, Mattia Marciano racconta tutto il dolore per questa perdita: “Venerdì sei andato via in un modo straziante, lasciandomi con un dolore che non ho mai provato, un vuoto incolmabile che mi rassicura solo quando il mio sguardo incrocia quello di Camilla, perché so che odiavi vederla star male”.

L’ex tronista non fa dunque mistero dell’importanza che l’uomo ha avuto nella sua vita in questo anno insieme. Parla di consigli, di una forte stima e considerazione che hanno avuto un impatto importante per lui. Il doloroso addio su Instagram si conclude allora con una promessa: “Farò in modo che la tua presenza sia parte della nostra quotidianità, te lo prometto. Non resta che augurarti buon viaggio”.

