Mattia, migliore amico Letizia Petris: sorpresa al Grande Fratello 2024/ “Le nostre vite intrecciate…”

Grande Fratello 2024, Letizia Petris e il migliore amico Mattia: ‘uniti’ da San Patrignano

Letizia Petris è una delle veterane del Grande Fratello 2024, protagonista di buona parte delle dinamiche più accese ma anche di momenti decisamente toccanti. Alle spalle ha una vita piuttosto particolare; gli ostacoli sono però serviti a renderla la donna che è oggi anche grazie al percorso presso la struttura di San Patrignano e ad una persona speciale: il migliore amico Mattia.

Letizia Petris e il suo migliore amico Mattia si sono conosciuti proprio a San Patrignano, fin dalla tenera età. Ancora prima a conoscersi erano stati i rispettivi genitori, anche loro con un passato difficile; una storia che sembra quasi frutto del destino. Durante la 44a puntata del Grande Fratello 2024 il ragazzo ha deciso di fare una toccante sorpresa per la concorrente, che prima ancora di abbracciarlo ha avuto modo di raccontare il loro splendido rapporto. “Mi sono sentita molto sola nella mia vita con i miei genitori che per lavoro sono dovuti andare via anche di notte. Quando lavori a contatto con le persone devi esserci sempre; io ho avuto Mattia per 24 anni della mia vita, una parte integrante; mi sopporta e mi supporta, è il fratello che non ho mai avuto. Ci siamo anche fatti un tatuaggio insieme, lui è la mia vita”.

Letizia Petris, la toccante lettera del migliore amico Mattia. “Sii più egoista, pensa di più a te stessa…”

Letizia Petris, colta dalle lacrime ancor prima di scoprire la sorpresa per lei, non è riuscita a trattenere l’emozione ascoltando una toccante lettera del suo migliore amico Mattia. “Ciao Leti, non te lo aspettavi eh? 25 anni insieme da ripercorrere in questo momento, la nostra vita insieme a San Patrignano dove tutto è partito… Pomeriggi correndo nei prati, con i cavalli, con i cani, prendendoci cura l’uno dell’altro senza giudicarci. Le nostre vite si sono intrecciate come quelle dei nostri genitori”. La lettera del giovane si chiude poi con parole di immenso affetto: “Siamo entrati l’uno nell’altro al di là di quello che sembravamo, ti ho seguita e credo che tu sia cresciuta tanto. Ci sono e ci sarò sempre per te, come sono sicuro che tu ci sarai sempre per me”.

Neanche il tempo di asciugarsi le lacrime che Letizia Petris ha provato la gioia di vedere dopo mesi il suo migliore amico Mattia, per lei al Grande Fratello 2024 per una toccante e commovente sorpresa. “Che bella che sei, mi hai portato pure al Grande Fratello, non so neanche cosa dire. Ci tengo a dirti che fuori ti seguiamo sempre, con tutta la famiglia. Ti abbiamo vista crescere qui dentro…”. Il giovane ha poi voluto concludere la sorpresa con un particolare monito per l’amica: “Però un appunto te lo devo fare: basta pensare solo al bene degli altri, sii più egoista e mettiti davanti tu. Ci manchi tanto e ti vogliamo bene”. A questo punto, niente di più bello poteva dire Letizia Petris per ringraziare il migliore amico Mattia del loro legame viscerale: “Mi accompagnerà per il resto della mia vita e soprattutto all’altare”.











